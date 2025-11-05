< sekcia Slovensko
Kauza vraždy novinára Kuciaka sa má začať pojednávať 26. januára 2026
Bratislava 5. novembra (TASR) - Kauza vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka sa má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku začať odznova pojednávať 26. januára 2026. Pre TASR to potvrdil právny zástupca poškodenej rodiny Kuciakovcov Peter Kubina. Spresnil, že aktuálne je vytýčených 43 termínov pojednávacích dní. Na prípad upozornil Denník N.
Kubina pripomenul, že trestná vec je spojená aj s prípadom prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, prokurátora Petra Šufliarskeho a bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Doplnil, že ďalšie pojednávacie termíny sú vytýčené na 9. februára, 13. februára, 9. marca 2026 atď.
Senát ŠTS v máji 2023 oslobodil Mariana K. spod obžaloby v prípade objednávky Kuciakovej vraždy aj v kauze prípravy vrážd prokurátorov. Alenu Zs. súd uznal za vinnú, vymeral jej súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. V prípade prípravy vrážd súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku a prokurátora Petra Šufliarskeho súd uznal za vinného aj Dušana K. Obžalovaného Darka D. oslobodil. Obžalovaní boli zároveň oslobodení spod obžaloby týkajúcej sa prípravy vraždy Daniela Lipšica.
Najvyšší súd (NS) SR zrušil v máji rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka voči obžalovaným Marianovi K. a spol. Vec vrátil ŠTS z dôvodu chýb v napadnutom rozsudku. Zároveň má prípad rozhodovať iný senát ŠTS.
V prípade Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
