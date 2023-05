Kauzu výbuchu v Bani Handlová vrátil KS v Trenčíne na OS Prievidza

Trenčín/Prievidza 5. mája (TASR) - Kauzou výbuchu v Bani Handlová sa bude po tretí raz zaoberať Okresný súd (OS) v Prievidzi. Rozhodol o tom ešte koncom marca na neverejnom zasadnutí Krajský súd (KS) v Trenčíne. Okrem iného navrhol, že ak súd obžalovaných uzná opäť vinnými, mal by zvážiť mimoriadne zníženie trestov.



KS v Trenčíne sa kauzou výbuchu opätovne zaoberal po odvolaní viacerých účastníkov konania. Rozsudok OS v Prievidzi z februára 2020 zrušil v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol, uviedla Andrea Vodičková z KS v Trenčíne.



"Odvolací súd okrem iného zistil, že napadnutý rozsudok je chybný pre nejasnosť jeho skutkových zistení, tiež preto, že sa súd prvého stupňa nevyrovnal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie a napadnutý rozsudok vykazuje chyby aj z toho dôvodu, že vznikli pochybnosti o správnosti skutkových zistení napadnutých výrokov, na ktorých objasnenie treba dôkazy opakovať alebo vykonať ďalšie dôkazy, ozrejmila Vodičková.



V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa podľa nej nepochybne a určito na základe vykonaného dokazovania ustáliť, či obžalovaní spáchali skutky, ktoré sú im kladené za vinu. "Predovšetkým zistiť, či obžalovaní svojím konaním skutočne sťažili hasenie požiaru a ktoré skutočnosti sa reálne podieľali na vzniku samotného výbuchu," priblížila s tým, že ak súdu v tomto smere nebudú stačiť dôkazy, ktoré doteraz vykonal a pre správne ustálenie skutkových záverov to bude nevyhnutné, môže si samosudca do konania pribrať ďalšieho znalca, za účelom podania znaleckého posudku.



"KS považuje za potrebné dodať, že ak súd prvého stupňa obžalovaných opätovne uzná vinnými, tak pri ukladaní zákonných trestov jeho povinnosťou bude dôsledne zohľadniť tiež tú skutočnosť, či vo vzťahu k nim pre dĺžku vedenia trestného konania s prihliadnutím na obťažnosť veci, postoj obžalovaných k ich trestným stíhaniam a procesný postup orgánov činných v trestnom konaní i samotného súdu prvého stupňa neprichádza do úvahy i mimoriadne zníženie uvedených trestov," dodala Vodičková.



Samosudca OS v Prievidzi uznal vo februári 2020 troch obžalovaných vinnými z prečinu všeobecného ohrozenia. Ladislavovi H., Jozefovi T. a Daliborovi R. uložil niekoľkoročné tresty odňatia slobody, ako i zákaz činnosti v ich odboroch. Kauzou sa zaoberal po tom, ako odvolací súd v marci 2017 zrušil jeho pôvodný rozsudok z mája 2015.



Výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Udalosť je najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku.