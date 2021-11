Kavecká a Svrček predložili pozmeňujúce návrhy k pandemickej novele

Bratislava 12. novembra (TASR) - Pozmeňujúce návrhy k vládnej novele zákonov súvisiacich s treťou vlnou pandémie predložili aj ďalší dvaja poslanci Národnej rady (NR) SR Monika Kavecká (OĽANO) a Miloš Svrček (Sme rodina). Urobili tak počas diskusie v pléne. V rokovacej sále počas toho sedelo menej než 20 zo 150 členov zákonodarného zboru.



Kaveckej pozmeňujúci návrh má upraviť výšku sumy úrazového príplatku zdravotníkov tak, aby zodpovedala právnemu stavu mimo krízovej situácie. "Je to hlavne pre exponovanú skupinu ľudí, ktorí prichádzajú do styku s pacientmi, ktorí trpia ochorením COVID-19, sú to teda hlavne zdravotníci," uviedla.



Svrček priblížil, že jeho návrh by mal časovo obmedziť platnosť obmedzení zamestnancov na základe očkovania, potvrdenia o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom teste. Navrhuje, aby platili len do 1. mája 2022. Podčiarkol pritom, že opatrenia sa týkajú len pandémie, a preto by mala byť riadne ohraničená ich platnosť. Okrem toho chce ustanoviť, aby vláda upravila podmienky zabezpečenia bezplatného dodania testov. Podčiarkol, že toto bremeno nemožno nechať len na zamestnávateľov.