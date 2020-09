Bratislava 15. septembra (TASR) - Každé desiate dieťa na Slovensku sa narodí predčasne. Iba za posledných 15 rokov vzrástol počet predčasne narodených detí na Slovensku o viac ako 30 percent. Aj vďaka novorodeneckým intenzívnym jednotkám prežije viac ako 85 percent novorodeniatok. TASR o tom informovala predsedníčka občianskeho združenia (OZ) Malíček Ľubica Kaiserová s tým, že práve september je mesiacom novorodeneckých intenzívnych jednotiek.



OZ Malíček práve počas tohto mesiaca vyjadruje úctu a poďakovanie celému personálu novorodeneckých jednotiek. „Prácu na novorodeneckých intenzívnych jednotkách si nesmierne vážime a snažíme sa ako združenie pomáhať materiálne, odborne, ale aj morálne, aby sme spoločne pomáhali prekonať neľahké a náročné obdobie rodinám s deťmi, ktoré začínajú svoj život na týchto oddeleniach či klinikách,“ komentovala.



Združenie v tejto súvislosti pripravilo pre zdravotníckych pracovníkov prekvapenie v podobe ďakovných listov symbolizujúcich práve ich každodennú profesionálnu a oddanú prácu. Ďakovný list si pri tejto príležitosti prevzalo a postupne počas celého mesiaca prevezme 18 novorodeneckých intenzívnych jednotiek.



Tento prejav ocenili aj zástupcovia neonatologických pracovísk, ktorí to považujú za pozitívnu spätnú väzbu zo strany rodičov. "Vnímame to ako zadosťučinenie našej práce, ktorú dennodenne vykonávame svedomito, profesionálne a so srdcom. Naša práca totižto nespočíva len v medicínskych úkonoch počas hospitalizácie dieťaťa na našich oddeleniach, ale naším cieľom je postarať sa o deti tak, aby si ich rodičia z nemocnice odnášali v čo najlepšom zdraví a kondícii a v čo najväčšej možnej miere eliminovali dôsledky predčasného pôrodu na dieťa a celú rodinu," uviedla zástupkyňa prednostky Novorodeneckej kliniky Mikuláša Rusnáka Univerzitnej nemocnice Bratislava Ľubica Pejhovská.



Malíček je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 z iniciatívy rodičov na podporu predčasne narodených detí a ich rodín. Organizácia chce byť mostom medzi rodinami a odbornou verejnosťou, aby tak prispela k zlepšeniu starostlivosti o nedonosené deti a ich rodiny.