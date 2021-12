Každé dvadsiate dieťa je zdravotne znevýhodnené, upozorní na to kampaň

Bratislava 19. decembra (TASR) - Každé dvadsiate dieťa na Slovensku je zdravotne znevýhodnené a narodením takéhoto dieťaťa je ovplyvnená aj rodina, čo predstavuje dosah na takmer dvadsať percent populácie na Slovensku. Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením prichádza preto s kampaňou, ktorá má verejnosti pomôcť rozpoznať to podstatné u detí so zdravotným znevýhodnením. Informoval o tom PR koordinátor platformy Marek Smižanský.



Heslom kampane sa stal slogan #VidimToPodstatne. Snahou platformy je dosiahnuť, aby všetky deti dostali rovnakú šancu a príležitosť na rozvíjanie svojich schopností a talentov, a oboznamovať verejnosť s tým, čo znamená mať dieťa so zdravotným znevýhodnením.



"Pandémia nám všetkým rovnako vzala slobodu možností a príležitostí, ktoré sme mali predtým a boli pre nás samozrejmosťou. Túto skúsenosť preto chceme verejnosti priblížiť na rozpoznanie toho, že rodiny detí so zdravotným znevýhodnením v takejto izolácii žili aj pred pandémiou," priblížila koordinátorka kampane a spoluzakladateľka Platformy rodín Jana Lowinski.



Kampaň sa začína v pondelok (20. 12.) a potrvá do konca februára nasledujúceho roka. Podporila ju aj prezidentka Zuzana Čaputová. "Ľudské a empatické prijatie s potrebnou podporou v bežných škôlkach a školách si najčastejšie želali rodičia detí so zdravotným znevýhodnením v odpovediach na moju nedávnu výzvu, čo by im najviac pomohlo. Všetci spoločne pomôžme napĺňať túto túžbu, ktorú má vlastne každý rodič - aby jeho dieťa bolo v živote úspešné a šťastné," dodala hlava štátu.