Každého s pozitívnym testom na COVID-19 aktívne kontaktujú z RÚVZ

Bratislava 28. augusta (TASR) – Každú osobu s pozitívnym testom na ochorenie COVID-19 kontaktuje pracovník oddelenia epidemiológie regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Pozitívne prípady vidia úrady ihneď, ako laboratórium vloží výsledok testu do systému, vysvetlila epidemiologička Mária Avdičová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Banskej Bystrici.



Jeho úlohou je získať informácie o zdravotnom stave a epidemiologickej anamnéze testovanej osoby. Informuje tiež o povinnosti izolácie. Z tej je osoba uvoľnená v prípade, že je výsledok kontrolného vyšetrenia negatívny.



V rámci epidemiologickej anamnézy sú dôležité informácie o cestovaní doma aj v zahraničí, ako aj o kontaktoch za ostatných 14 dní. Tie sú následne taktiež oslovené RÚVZ a je im nariadená izolácia. „Pozitívna osoba vie najlepšie, s kým bola v úzkom kontakte, môže aj aktívne upozorniť svoje kontakty o tom, že je pozitívna, no zároveň stále platí, že je povinná uvedené kontakty oznámiť odbornému pracovníkovi RÚVZ, ktorý postupuje, ako je uvedené vyššie,“ vysvetľuje epidemiologička. V rámci zdravotného stavu odborník zisťuje, či má osoba príznaky a aké.



Následne odborník osobu poučí o povinnosti izolácie a naplánuje sa kontrolný odber. „Sleduje sa výsledok tohto vyšetrenia, následného vyšetrenia, a ak sú tieto negatívne, osoba je uvoľnená z izolácie. Na uvoľnenie z izolácie sa môže v súčasnosti použiť aj odporúčanie WHO a ECDC dostupné na webovej stránke www.uvzsr.sk “ doplnila Avdičová.