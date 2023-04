Bratislava 16. apríla (TASR) - Každý pacient s Parkinsonovou chorobou by mal navštíviť logopéda. Okrem poruchy reči totiž môže diagnostikovať aj poruchu prehĺtania. "Oba symptómy výrazne znižujú kvalitu života pacientov a porucha prehĺtania môže život pacientov aj ohrozovať," uviedla pre TASR logopedička Bianka Hrnčiarová z Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava.



Upozornila, že neliečená porucha prehĺtania môže spôsobovať závažné komplikácie. "Narúša sa jednak efektívnosť, ale aj bezpečnosť prehĺtania. Pacient sa v dôsledku toho nedokáže dostatočne najesť alebo napiť a začína neprimerane chudnúť. Narušenie zároveň vedie k závažným a život ohrozujúcim komplikáciám, ako sú aspiračná pneumónia, malnutrícia a dehydratácia," vysvetlila. Práve preto je podľa nej dôležité cielene vyhľadávať rizikových pacientov, aby bolo možné včas zasiahnuť.



Logopéd sa pri skríningovom vyšetrení snaží zistiť, či je u pacienta prítomné riziko aspirácie, teda vdychovania stravy a tekutín do dolných dýchacích ciest. "Môže sa to prejaviť kašľaním, zmenou hlasu po prehltnutí alebo pocitom, že v hrdle niečo zostáva," ozrejmila logopedička. Skríning pozostáva z anamnestických otázok týkajúcich sa prehĺtania, aktuálnej hmotnosti a stravovania a Testu prehĺtania vody.



"Ak pacient skríningom neprejde, je objednaný na endoskopické vyšetrenie prehĺtania, na základe ktorého je možné presne popísať narušenie a zvoliť aj vhodné terapeutické techniky," doplnila. Porucha prehĺtania je podľa jej slov prítomná u štyroch z piatich pacientov. "A to aj napriek tomu, že pri vyšetrení nereferujú žiadne ťažkosti," dodala.



Okrem toho logopéd s osobami s Parkinsonom pracuje aj na spomínanej poruche reči tzv. dysartrii. Prejavuje sa slabým, zachrípnutým hlasom, nepresnou artikuláciou, zrýchleným tempom reči a monotónnou rečovou produkciou. "Pacientom od minulého roka poskytujeme aj novú terapiu, vďaka ktorej dokážu svoje stratené rečové schopnosti získať späť. Terapia je komplexná, zameriava sa aj na jazykové schopnosti a kogníciu, ktoré pri Parkinsonovej chorobe taktiež bývajú narušené," priblížila Hrnčiarová.