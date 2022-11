KBS bude počas adventu posielať záujemcom zamyslenia

Bratislava 26. novembra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) i Laura, združenie mladých, budú počas adventného obdobia posielať záujemcom zamyslenia. Informuje o tom KBS na svojom webe.



Projekt Advent s KBS bude trvať od prvej adventnej nedele 27. novembra do Štedrého dňa 24. decembra. "Spojený bude s myšlienkami z posolstiev pápežov k svetovým dňom pokoja. Budú v duchu myšlienky Advent pokoja. Myšlienky budú v obrázkoch, ktoré dostanú prihlásení na e-mail," uviedla KBS.



Cieľom projektu je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, duchovne sa pripraviť na Vianoce. Tí, ktorí nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami lásky, uvádzajú k projektu.



Zaregistrovať sa dá na stránke zamyslenia.kbs.sk, vďaka registrácii získajú záujemcovia bezplatne každý deň do svojho e-mailu myšlienku. Myšlienky graficky spracoval Ľubomír Valient z Považskej Bystrice. Projekt nadväzuje na podobné z minulosti, v podobnom duchu sa uskutočňuje už 20-krát.



Laura, združenie mladých, pripravilo krátke adventné zamyslenia, ktoré chcú inšpirovať a obohatiť v čase adventu všetkých záujemcov. Zamyslenia nie sú biblickými komentármi k Svätému písmu, sú skôr zdieľaním mladých ľudí o tom, ako oni vnímajú evanjelium a ako sa im Boh cez svoje slovo prihovára. Súčasťou textu sú aj úlohy a viažu sa na konkrétne zamyslenia, pričom v podstate ide o malé adventné predsavzatia.



Prvé zamyslenie zverejnia na prvú adventnú nedeľu 27. novembra. Zamyslenia budú pribúdať každý deň až do 26. decembra. Čitatelia ich nájdu napríklad na sociálnej sieti pod názvom projektu alebo na webe združenia.