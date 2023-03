KBS i Iniciatíva Inakosť sú proti návrhu o fiduciárnom vyhlásení

Bratislava 13. marca (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) i Iniciatíva Inakosť žiadajú stiahnuť návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení z legislatívneho procesu. Uviedli to vo svojich pripomienkach k návrhu predloženému rezortom spravodlivosti. Na nedostatky okrem iných upozornil aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský.



K návrhu zákona, ktorého cieľom je priniesť viac právnej istoty do riešenia životných situácií navzájom si blízkych osôb vrátane nezosobášených párov a LGBTQ+ ľudí, bolo vznesených vyše 100 pripomienok. Z toho 14 zásadných a jedna hromadná.



"Zákon je právne nekoncepčný. Zavádza ďalší právny inštitút zastupovania inou osobou v niektorých veciach, pričom však nejasne určuje zmysel a účel takéhoto zastupovania," zdôraznila KBS. Aj preto ho navrhla odmietnuť ako celok.



Iniciatíva Inakosť navrhuje predložený zákon stiahnuť a prepracovať. "Navrhovaná úprava neodstraňuje nesplnenie pozitívneho záväzku štátu pri uznaní a ochrane vzťahov párov rovnakého pohlavia a ich detí, ktorý vyplýva z ústavného práva na súkromný a rodinný život, z ústavnej požiadavky na dôstojnosť a rovnosť a z medzinárodných zmlúv zakotvujúcich obdobné práva a princípy," dodala.



Verejný ochranca práv víta, že ministerstvo chce upraviť oprávnenia dôverníka konať v životných situáciách. Upozorňuje, že vo svetle rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) môžu byť navrhnuté životné situácie považované za nedostatočné.



Dobrovodský je presvedčený, že konštrukt fiduciárneho vyhlásenia by mohol byť považovaný za nedostatočný, keďže podľa ESĽP "cieľom uznania vzťahu párov rovnakého pohlavia má byť zaštítenie týchto párov legitimitou a posilnenie ich inklúzie v spoločnosti tak, aby sa obmedzovala stigmatizácia na základe sexuálnej orientácie".



Fiduciárne vyhlásenie ombudsman identifikoval ako jednostranný právny úkon, ktorý nie je konštituovaný ako zväzok. Upozornil, že nie je vyhradený len párom, ale je určený širokej a rôznorodej skupine osôb. Okrem iného poukázal na to, že za dôverníka môže byť ustanovená nielen jedna, ale viacero osôb, čo je v rozpore s princípom monogamie zväzkov.



Rezort spravodlivosti deklaroval, že v prípade zavedenia fiduciárneho vyhlásenia by išlo o právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách. Konkrétne by mohlo ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotnými informáciami či konal v iných bežných veciach. Zákon by umožnil, aby si dve osoby takéto formy splnomocnenia udelili navzájom.