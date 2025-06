KBS: Kňazi budú v nemocniciach len na žiadosť pacienta

Bratislava 9. júna (TASR) - Katolícka cirkev odmieta obavy, že budú kňazi chodiť k pacientom do nemocníc bez ich súhlasu. Takéto tvrdenia nie sú opodstatnené. TASR o tom informovala tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).



„Žiadny duchovný nebude poskytovať duchovnú starostlivosť bez súhlasu pacienta. Kňazi však majú právo pristúpiť na požiadanie k pacientovi a naplniť jeho duchovné potreby,“ objasnila hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Doplnila, že v prípade maloletej osoby zostáva právom jej zástupcu dať súhlas na poskytnutie takejto starostlivosti. Rovnako zdôraznila, že duchovní nemajú právo nahliadať do zdravotného záznamu pacienta.



V celistvej starostlivosti o človeka je podľa hovorkyne „podstatné vnímať aj jeho duchovné potreby“. „Ide o naplnenie primárneho práva pacienta poskytnúť mu s jeho súhlasom duchovnú starostlivosť v súlade s jeho vierovyznaním a náboženským presvedčením,“ vysvetlila. Snahy katolíckej cirkvi, ako aj ostatných cirkví reagovať na tieto potreby sú podľa hovorkyne opodstatneným postojom pre dobro ľudí v ťažkých životných situáciách, podobne, ako to bolo počas pandémie COVID-19.



„Vítame preto, že bude umožnené vstúpiť kňazovi do zdravotníckeho zariadenia v postavení poskytovateľa duchovnej starostlivosti a nielen formou návštevy, aby sa vyhlo situáciám, keď mu nebol umožnený prístup k chorému, ktorý o to žiadal,“ uviedla Jančišinová.



Ako ďalej spresnila, poskytovateľ duchovnej starostlivosti, keďže už nebude mať postavenie „návštevy“, bude mať prístup do nemocničného zariadenia aj mimo návštevných hodín. Vždy však s rešpektovaním personálu a zdravotníckych výkonov, aby v prípade záujmu mohol poskytnúť chorým, rodinným príslušníkom i zdravotníckemu personálu duchovnú starostlivosť.



„Duchovní, zasvätené osoby a laici, ktorí pôsobia v zdravotníckych zariadeniach, absolvujú dvojsemestrálny zdravotnícky kurz. Ten organizuje lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine a je otvorený pre všetky registrované cirkvi,“ dodala hovorkyňa.



Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) v pondelok tvrdila, že duchovní by mohli po novom vstupovať na akékoľvek nemocničné oddelenie bez súhlasu pacienta i bez pozvania. Reagovala tak na schválenú zmenu, ktorá má platiť od júla. Zmena podľa nej ignoruje súhlas pacienta, prehliada právo na súkromie a vytvára nebezpečný precedens.



Nové pravidlá v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti schválili poslanci NR SR minulý týždeň ako pozmeňujúci návrh k novele školského zákona. Rokovali o nej v zrýchlenom režime. Po novom bude poskytovateľ povinný umožniť osobe poverenej vykonávať duchovenskú činnosť vstup do nemocnice, ak jej prítomnosť nenarúša poskytovanie starostlivosti. V prípade porušenia povinnosti bude môcť ministerstvo zdravotníctva uložiť poskytovateľovi pokutu do výšky 500 eur.



Návrh bol odôvodnený tým, že má zabezpečiť právo pacienta na duchovnú starostlivosť v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti. S ohľadom na právo na slobodu vierovyznania je podľa predkladateľov nevyhnutné, aby „bol osobám povereným vykonávaním duchovenskej činnosti umožnený vstup do zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti“.