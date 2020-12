Konferencia biskupov: Kňazi môžu sláviť štyri bohoslužby v jeden deň

Bratislava 18. decembra (TASR) - Vatikánska Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala dekrét, ktorý kňazom výnimočne umožňuje sláviť až štyri bohoslužby v jeden deň. A to na slávnosti 25. decembra, 1. a 6. januára. Informuje o tom Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



Slovenskí biskupi preto povzbudzujú kňazov, aby na základe pastoračnej skúsenosti a poznania miestnych okolností vhodne využili túto možnosť a pomohli tak znížiť riziko zhromažďovania väčšieho počtu osôb na jednej sviatočnej bohoslužbe. Zároveň tiež kňazov i všetkých veriacich prosia o zvýšenú trpezlivosť, ohľaduplnosť a snahu prežiť vianočné sviatky v pokoji, so skutočne duchovným úžitkom.



Od soboty 19. decembra vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas vianočných sviatkov. "Verejné bohoslužby budú pokračovať, avšak s tým rozdielom, že počet účastníkov sa pre zhoršenú epidemiologickú situáciu zníži na 25 percent kapacity miest na sedenie v chrámoch. V praxi to znamená, že každá druhá lavica v kostole zostane prázdna a v rámci obsadených lavíc bude medzi sediacimi vždy jedno miesto voľné," uvádza KBS. Okrem toho na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zostávajú v platnosti všetky doteraz platné prísne hygienické opatrenia.