KBS: Pápež vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku

Bratislava 2. júla (TASR) - Pápež František vymenoval nového apoštolského nuncia na Slovensku. Stal sa ním doterajší apoštolský nuncius v Peru Nicola Girasoli. Na svojej webovej stráne o tom informuje Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS). Do funkcie nastúpi po Giacomovi Guidovi Ottonellovi.



"Apoštolská nunciatúra na Slovensku oznamuje, že Svätý Otec František vymenoval za nového apoštolského nuncia v Slovenskej republike J. Ex. Mons. Nicolu Girasoliho, tituálneho arcibiskupa Egnazia Appula a doterajšieho apoštolského nuncia v Peru," uvádza komuniké týkajúce sa menovania nového apoštolského nuncia na Slovensku, o ktorom informuje TK KBS. Menovanie zároveň oznámilo Tlačové stredisko Svätej stolice.



Slovenskí biskupi ďakujú pápežovi Františkovi za vymenovanie nového apoštolského nuncia na Slovensku. "Tešíme sa na neho a vyprosujeme mu v modlitbe pevné zdravie a veľa duchovnej sily pre dobro katolíckej cirkvi na Slovensku v službe pápežovi Františkovi a Svätej stolici," uviedol predseda KBS bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.



Girasoli vstúpil do diplomatických služieb Svätej stolice v roku 1985. Pôsobil na pápežských zastupiteľstvách v Indonézii a Austrálii, v sekcii pre všeobecné záležitosti Štátneho sekretariátu a následne na apoštolských nunciatúrach v Maďarsku, Belgicku, Spojených štátoch amerických a Argentíne. Od roku 2006 pôsobil ako apoštolský nuncius vo viacerých krajinách sveta. Ovláda anglický, francúzsky, španielsky a nemecký jazyk.