KBS s porozumením prijala rozhodnutie Svätej stolice k 15. septembru

.
Na archívnej snímke socha Sedembolestnej Panny Márie s Ježišom. Foto: TASR - Martin Baumann

Svätá stolica potvrdila súhlas s návrhom vlády SR, ktorý sa týka dočasného pozastavenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako dňa pracovného pokoja, a to výlučne na rok 2026.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s porozumením prijala rozhodnutie Svätej stolice k sviatku Sedembolestnej Panny Márie, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja. TASR o tom informovala tlačová kancelária KBS v reakcii na rozhodnutie Vatikánu.

Uvedomujeme si, že dočasná výnimka na rok 2026 z Vatikánskej zmluvy spôsobí, že mnohí pocítia stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja. Napriek tomu duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, sa tým neoslabí. Ide o administratívne opatrenie, ktoré sa týka štátneho kalendára pracovných dní a nijako nemení duchovný význam tohto významného mariánskeho sviatku,“ vyhlásil predseda KBS Bernard Bober.

.

