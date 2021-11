S. Zvolenský: Pri hľadaní pravdy sa usilujme vážiť si slobodu

Bratislava 17. novembra (TASR) - Pri hľadaní pravdy sa usilujme vážiť si slobodu a nemenej dôsledne a zodpovedne sa o to usilujme aj pri našom správaní k druhým. Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu to pripomenul bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský. Zdôraznil potrebu rozvoja kritického myslenia. Pripomenul tiež, že sloboda, láska a pravda boli dôležitými témami spoločenskej zmeny v roku 1989 a zostávajú dôležitými aj dnes.



"Výročie nežnej revolúcie nám pripomína zápas o slobodu od totality, ktorá nás ovládala štyri desaťročia. Cirkev vždy bola aktívnou súčasťou tohto zápasu. S vďačnosťou myslíme na všetkých, ktorí nám slobodu a možnosť vyznávať vieru bez prenasledovania vybojovali. Nezabudnime, že tento boj mal svoj silný prameň v akademickom prostredí, ktorého slobodu je potrebné vážiť si aj v súčasnosti," uviedol Zvolenský.



Poznanie pravdy sa podľa neho nedá nadobudnúť raz a navždy, je potrebné oň denne zápasiť. "S rozvojom komunikačných technológií sa paradoxne stalo ťažším rozlíšiť pravdu od lži a propagandy. A pandémia túto skutočnosť ešte zvýraznila. O to viac musíme rozvíjať kritické myslenie a s pokorou a dôslednosťou sa snažiť, aby sme pravde zostali verní," pripomenul predseda KBS.



Vynikajúcou sprievodkyňou na ceste hľadania pravdy je podľa Zvolenského láska. "Kto vo svojom srdci prechováva a bez škrupúľ rozširuje zášť, nie je dobrým spoločníkom v zápase o pravdu. Chrlenia nevraživosti sme, žiaľ, aktuálne svedkami nielen vo verejnom živote, ale aj v novinárskej obci. Pohŕdanie vierou ženy a bezbrehá neslušnosť nie sú prejavmi zrelej slobody, za ktorú bojoval November '89," zdôraznil.