KBS: Sekretár pre vzťahy so štátmi Svätej stolice navštívi Slovensko
Autor TASR
Bratislava 30. januára (TASR) - Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Svätej stolice arcibiskup Paul Richard Gallagher absolvuje od piatka od nedele (1. 2.) oficiálnu návštevu Slovenska. Pricestuje na pozvanie ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD). TASR o tom informovali z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
Gallagher pricestuje na Slovensko pri príležitosti 25. výročia nadobudnutia platnosti základnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. Tá vstúpila do platnosti v roku 2001. Jeho návšteva tak podľa KBS nie je len pripomenutím historického míľnika, ale aj impulzom pre ďalší dialóg medzi cirkvou, štátom a spoločnosťou na Slovensku.
Program návštevy zahŕňa oficiálne stretnutia so štátnymi predstaviteľmi, stretnutia s biskupmi - členmi KBS, ako aj duchovné podujatia vrátane slávenia svätej omše.
Významnou súčasťou návštevy bude aj účasť na medzinárodnom odbornom sympóziu, ktoré sa uskutoční v sobotu (31. 1.) na Univerzite Komenského v Bratislave. Organizujú ho pri príležitosti výročia nadobudnutia platnosti zmluvy a vytvorí priestor na reflexiu jej významu, aktuálnosti a výziev do budúcnosti.
