Slovenskí biskupi budú koncelebrovať pri omši počas pohrebu pápeža

Bratislava 25. apríla (TASR) - Do Vatikánu na pohreb pápeža Františka odcestuje v sobotu (26. 4.) v skorých ranných hodinách desať slovenských katolíckych biskupov. Biskupi budú zároveň koncelebrovať pri zádušnej svätej omši. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii hovorkyňa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Katarína Jančišinová. Košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Bernard Bober pripomenul, že pôjde o smútočnú rozlúčku, no veriaci vedia, že človek neumiera naveky, ale posúva sa do spoločenstva bližšie k Bohu.



Biskupi budú cestovať v rámci delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho. „Obrad aj svätá omša sa začnú naraz, obrady sa začnú vo svätej omši a budú pokračovať ďalej po jej skončení,“ povedal Bober. Uloženie pozostatkov pápeža v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore už nebude verejné. Akt pochovania bude súkromný. „Pred zapečatením truhly sú do rakvy pápeža zosnulého vložené mince a medaily, ktoré boli vyrazené počas jeho pontifikátu, takisto krátky súpis jeho pontifikátu, stručná charakteristika a tiež tzv. pálium, ktoré ho definuje ako duchovného pastiera,“ priblížila hovorkyňa KBS.



Bober sa poďakoval predstaviteľom verejného života aj celému Slovensku za prejavy solidarity, napríklad cez web KBS alebo zápisom do kondolenčnej knihy. Apoštolská nunciatúra v Bratislave je podľa Jančišinovej otvorená pre verejnosť do utorka (29. 4.) do 18.00 h okrem nedele. Na nunciatúre sa dá podpísať do kondolenčnej knihy. Kto chce vyjadriť sústrasť, spomienku či vďaku Svätému Otcovi, môže tak urobiť aj napísaním na emailovú adresu kondolencia@kbs.sk.



KBS pripomína, že na plánovanie cesty na pohreb pápeža sú posledné chvíle, ľudia, ktorí majú záujem prísť, by si mali vopred zabezpečiť ubytovanie. Treba si dávať pozor na krádeže vzhľadom na množstvo ľudí. „Treba počítať s tým, že miesta tam je stále dosť, ale takisto záujem o túto udalosť je veľký a treba byť opatrný,“ uviedla Jančišinová.



Predseda KBS pripomenul, že František urobil gesto rozlúčky na Veľkonočnú nedeľu. „Modlíme sa za neho, aby sa dostal do spoločenstva svätých,“ uviedol. Bober si zaspomínal aj na návštevu Františka na Slovensku v septembri 2021. Označil ju za výnimočnú, keďže venoval našej krajine tri dni. „Jej odkaz bol taký, že chcel povedať, aby sme neprestali ísť ďalej, aby sme sa nebáli života, aby sme za všetkým videli perspektívu, že tento svet neriadia mocnosti, ale riadi ho Boh a vyzýval nás všetkých, aby sme dôverovali Bohu, aby sme vždy pestovali predovšetkým ducha oddanosti a mali pred sebou nádej,“ povedal o návšteve pápeža. Dodal, že František svoj pontifikát venoval chudobným a ľuďom na „perifériách“.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Sobotný pohreb povedie dekan kolégia kardinálov Giovanni Battista Re. Začne sa o 10.00 h. Pohrebná omša sa bude konať na Svätopeterskom námestí. V deň pohrebu pápeža bude na Slovensku štátny smútok.