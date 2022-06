Biskupi vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov

Bratislava 23. júna (TASR) - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vyhlásila výzvu na podporu ukrajinských utečencov žijúcich na Slovensku. Určených na tento zámer je približne 500.000 eur, výzva sa týka podpory charitatívnych projektov a projektov začlenenia utečencov do spoločnosti. Informuje o tom na svojom webe Tlačová kancelária KBS.



Ide o podporu charitatívnych projektov a projektov súvisiacich s ich začlenením do spoločnosti. Úspešní uchádzači budú podporení zo zbierky na pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa uskutočnila na piatu pôstnu nedeľu vo všetkých katolíckych kostoloch na Slovensku. Príspevok tvorí polovicu zo zbierky, druhá polovica bude použitá na pomoc ľuďom trpiacim vojnovým konfliktom priamo na Ukrajine.



Maximálna výška podpory na projekt je 50.000 eur. Minimálna výška grantu je 1000 eur. Žiadosť o príspevok je nutné predložiť do 31. júla. Bližšie informácie sú zverejnené na webe KBS.