KBS: Vyše 1300 ľudí má záujem poskytnúť ubytovanie pre Ukrajincov

Bratislava 9. marca (TASR) - Vyše 1300 ľudí má záujem poskytnúť ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny. Vyplýva to z registrácie, ktorú spustila Konferencia biskupov Slovenska (KBS) v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko. Informuje o tom Tlačová kancelária KBS na svojom webe.



Zaregistrovaní sú zaradení do databázy charity, ktorej zamestnanci sa im postupne ozývajú.



"Všetkým, ktorí prejavili záujem spolupodieľať sa na pomoci, ďakujeme. Zároveň povzbudzujeme ďalších. Pridajte sa. Poskytnime našim sestrám a bratom pomoc tak, ako nás učí evanjelium Ježiša Krista," vyzval hovorca KBS Martin Kramara. Zaregistrovať sa je možné na webe Tlačovej kancelárie KBS.