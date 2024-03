KBS: Vyšla historicky prvá správa pre ochranu maloletých v cirkvi

Bratislava 6. marca (TASR) - Vyšla historicky prvá hodnotiaca správa pre ochranu maloletých v cirkvi. Prináša štatistiku prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvätenými osobami a laikmi, zastávajúcimi v cirkvi nejaký úrad alebo službu od roku 1990 po súčasnosť. Približuje tiež aktivity Komisie Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre ochranu maloletých v Cirkvi. KBS o tom informuje na svojom webe.



"V tejto problematike sme nastúpili na cestu snahy o transparentnosť a pravdivosť, o čo nás žiada aj pápež František. Preto sme sa rozhodli, že verejnosti predložíme historicky prvý raz Hodnotiacu správu Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi," uviedol predseda KBS a košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Priznal, že najmä v minulosti nezaujali vždy aktívny postoj pri riešení deliktov sexuálneho zneužívania.



V katolíckej cirkvi sa podľa Bobera urobilo už veľa pre prevenciu v oblasti ochrany maloletých, no je to stále veľmi málo. "Vieme, že sa nedá odčiniť zlo, ktoré sa napáchalo, no túžime zmierňovať ťažké bremeno zneužitých osôb," dodal. Vyjadril tiež v mene biskupov súcit a blízkosť všetkým, ktorým bolo v Cirkvi ublížené.



Hodnotiaca správa je dostupná na webe KBS.