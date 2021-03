Čekovský: Prioritou vlády v kultúre bola pomoc zvládnuť pandémiu

Bratislava 6. marca (TASR) – Prioritnou úlohou v oblasti kultúry počas prvého roka kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) bola pomoc pre oblasť kultúrno-kreatívneho priemyslu ťažko skúšaného dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19. V hodnotení pôsobnosti prvého roka vlády a nového vedenia Ministerstva kultúry (MK) pod vedením Natálie Milanovej (OĽANO) to uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽANO). Spomína tiež iniciovanie krokov k zlepšovaniu mediálneho prostredia vrátane novelizácie zákona a pôsobenia verejnoprávnej RTVS.



"Ministerstvo kultúry v priebehu minulého roka otvorilo viacero podporných grantových schém v celkovom objeme vyše 30 miliónov eur, určených na pomoc štátnej aj nezávislej kultúre. Tí, ktorí prepadli cez sito sociálnej pomoci dostali možnosť získať dotáciu cez verejnoprávne fondy. Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond a Fond na podporu kultúry národnostných menšín prerozdelili mimoriadnu pomoc vo výške 11 miliónov eur," upozornil Čekovský.



Za mimoriadne dôležité považuje i vytvorenie právneho rámca v podobe nového zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu kultúry schváleného v októbri v parlamente. "Vytvorili sme tak podmienky pre rýchlu, efektívnu a cielenú pomoc kreatívnemu priemyslu prostredníctvom finančných dotácií počas mimoriadnych situácií, ako je aj pandémia ochorenia COVID-19," dodal Čekovský. Pripomenul, že v snahe čo najjasnejšieho informovania a zorientovania sa v aktuálnych výzvach a možnostiach podpory zriadilo MK aj internetovú stránku PomahameKulture.sk.



Z hľadiska aktivít v oblasti kultúry počas prvého roka vlády Igora Matoviča zvýrazňuje tému zlepšovania mediálneho prostredia. Spomína iniciatívy týkajúce sa monitoringu, kontroly a návrhov zmien vo fungovaní RTVS. "V týchto prípadoch som inicioval aj dve hĺbkové kontroly z Ministerstva kultúry SR a Najvyššieho kontrolného úradu SR. Pri prvej sa viacero mojich zistení potvrdilo, napríklad, že Marek Ťapák bol v konflikte záujmov, keď si ako programový riaditeľ dohadzoval z RTVS zákazky. Najvyšší kontrolný úrad by mal hospodárenie inštitúcie preveriť čoskoro," uviedol Čekovský, ktorý upozorňuje aj na ostatný legislatívny návrh, zriadenie Etickej komisie s právomocou posudzovať nielen aspekty samotného programu RTVS, ale aj rozhodnutia a kroky manažmentu týkajúce sa programového obsahu. "Zlepšujeme tiež podmienky fungovania mediálnych rád. Presadili sme verejné vypočutie kandidátov do Rady pre vysielanie a retransmisiu a tiež verejnú voľbu členov Rady RTVS v parlamente," dodal predseda parlamentného mediálneho výboru.



S iniciatívou o zlepšovanie mediálneho prostredia súvisí i pripravovaná rekodifikácia oblasti audiovizuálnych služieb a nový mediálny zákon. "Ukotví ochranu novinárov silnejším spôsobom ako doteraz," zdôraznil.



Za veľkú výzvu považuje boj proti dezinformáciám a hoaxom, upozorňuje pritom, že ak nepríde k zásadným opatreniam na úrovni Európskej únie, úpravy národnej legislatívy stačiť nebudú.