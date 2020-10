KCZS odmieta tvrdenia o tom, že by dohoda so ŠOP bola neefektívna

Bratislava 16. októbra (TASR) - Komplexná centrálna záchranná služba (KCZS) odmieta tvrdenia o tom, že by dohoda so Štátnou ochranou prírody (ŠOP) SR bola neefektívna. Pre TASR to v reakcii na vypovedanie zmluvy s ochranármi uviedlo predstavenstvo KCZS.



Centrálna záchranná služba argumentuje, že ich členovia, ktorí boli zaradení do stráže prírody, odpracovali pre ŠOP SR tisíce hodín. Ochranári podľa KCZS využívali technické prostriedky ako člny, skútre, vrtuľník či drony. Vozidlá počas akcií ŠOP najazdili okolo 260.000 kilometrov.



"Použitie technických prostriedkov prispelo k efektívnej kontrole a ochrane prírody. Ak by si chcela zaobstarať ŠOP SR technické vybavenie, akým disponuje KCZS a vyškoliť k nemu obslužný personál, vysúťaženie a zaobstaranie by trvalo dlhšie," hovorí predstavenstvo KCZS. Dodáva, že s ochranármi uzatvorili dve dohody a spolupracovali spolu 12 rokov. ŠOP približne osem rokov používala techniku a pracovníkov bez nároku na finančnú náhradu, tvrdí.



Riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska vypovedal zmluvu s KCZS po prehodnotení zmlúv, ktoré uzatvorilo predošlé vedenie. Karaska povedal, že rámcová zmluva s KCZS uzatvorená vo výške 850.000 eur bola neefektívna. Financie je podľa neho potrebné smerovať dovnútra organizácie a nie dotovať externú.