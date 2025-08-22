Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
KDH a Kresťanská únia kritizujú školské zákony, ktoré prijala vláda

Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

KÚ okrem zmeny financovania škôl kritizuje aj zavedenie postupného povinného predprimárneho vzdelávania pre štvorročné deti od roku 2027 a následne od roku 2028 aj pre trojročné deti.

Autor TASR
Bratislava 22. augusta (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a Kresťanská únia (KÚ) kritizujú školské zákony, ktoré v piatok prijala vláda. Opakovane tvrdia, že zmena financovania škôl spôsobí vytvorenie detí dvoch kategórií. Okrem toho podľa nich prijatie zmien prinesie likvidáciu cirkevných škôl.

„Vláda Roberta Fica (Smer-SD) trestá deti z veriacich rodín za to, že si vybrali školu, ktorá rešpektuje ich hodnoty. Jedným deťom dáva 100 percent podpory a tým druhým len 80 percent. Nie preto, lebo by mali horšie výsledky alebo ich rodičia platia menej daní. Len preto, lebo si vybrali vieru,“ tvrdí KDH. Opakovane poukazuje na nespravodlivosť.

KÚ okrem zmeny financovania škôl kritizuje aj zavedenie postupného povinného predprimárneho vzdelávania pre štvorročné deti od roku 2027 a následne od roku 2028 aj pre trojročné deti. „KÚ bude dôrazne v parlamente presadzovať argumenty proti navrhnutým zmenám financovania škôl a predprimárneho vzdelávania,“ avizovala strana.

Vláda na piatkovom zasadnutí schválila návrh zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorým sa má rozšíriť okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, by sa mohol znížiť o 20 percent. Prijala aj návrh novely školského zákona a návrh zákona o školskej správe.
