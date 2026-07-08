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KDH a PS vítajú závery samitu NATO v Ankare
KDH v tejto súvislosti upozorňuje, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi.
Autor TASR
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Bratislava 8. júla (TASR) - Opozičné KDH víta závery samitu NATO v Ankare, týkajúce sa investícií do obrany. Vzhľadom na pretrvávajúce bezpečnostné výzvy, ktorým čelí Európa, považuje hnutie za nevyhnutné, aby Slovensko racionálne investovalo do svojej obranyschopnosti. KDH však trvá na tom, že tieto výdavky musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukázateľne posilňovať bezpečnosť štátu. Podľa poslanca parlamentu Tomáša Valáška (PS) samit NATO priniesol pre Slovensko dobré správy. Myslí si, že Aliancia napreduje a pokračuje aj presun zodpovednosti zo Spojených štátov na Európu.
„Sme si plne vedomí, že racionálne investície do obrany Slovenska sú nevyhnutné pre zabezpečenie samostatnosti a územnej celistvosti nášho štátu ako hrdého člena Severoatlantickej aliancie. Tieto investície však musia ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnej zodpovednosti štátu. Financie musia byť vynaložené výhradne na získanie takých vojenských spôsobilostí, ktoré umožnia príslušníkom našich ozbrojených síl ubrániť Slovenskú republiku aj voči novým a moderným hrozbám, ktorým slobodný svet v posledných rokoch čelí,“ uviedol predseda KDH a poslanec parlamentu Milan Majerský.
KDH v tejto súvislosti upozorňuje, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Hnutie zdôraznilo, že zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Valášek podotkol, že európski spojenci a Kanada navyšujú vojenské rozpočty a objednávajú novú techniku. „Pribúdajú im tiež ľudia v ozbrojených silách, aby si európski spojenci aj po stiahnutí časti amerických síl udržali schopnosť odstrašiť Rusko od útoku. A v prípade potreby obránili kontinent. Toto všetko sú výborné správy pre Slovensko, pretože lepšiu garanciu bezpečnosti ako NATO nemáme a nenájdeme,“ dodal Valášek.
„Sme si plne vedomí, že racionálne investície do obrany Slovenska sú nevyhnutné pre zabezpečenie samostatnosti a územnej celistvosti nášho štátu ako hrdého člena Severoatlantickej aliancie. Tieto investície však musia ísť ruka v ruke so zachovaním sociálnej zodpovednosti štátu. Financie musia byť vynaložené výhradne na získanie takých vojenských spôsobilostí, ktoré umožnia príslušníkom našich ozbrojených síl ubrániť Slovenskú republiku aj voči novým a moderným hrozbám, ktorým slobodný svet v posledných rokoch čelí,“ uviedol predseda KDH a poslanec parlamentu Milan Majerský.
KDH v tejto súvislosti upozorňuje, že vláda SR nesie plnú zodpovednosť za hospodárne nakladanie s verejnými zdrojmi. Hnutie zdôraznilo, že zvýšený objem financií v rezorte obrany nesmie slúžiť ako priestor pre netransparentné praktiky.
Valášek podotkol, že európski spojenci a Kanada navyšujú vojenské rozpočty a objednávajú novú techniku. „Pribúdajú im tiež ľudia v ozbrojených silách, aby si európski spojenci aj po stiahnutí časti amerických síl udržali schopnosť odstrašiť Rusko od útoku. A v prípade potreby obránili kontinent. Toto všetko sú výborné správy pre Slovensko, pretože lepšiu garanciu bezpečnosti ako NATO nemáme a nenájdeme,“ dodal Valášek.