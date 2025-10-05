< sekcia Slovensko
KDH a Za ľudí zdôraznili, čomu odchádzajúca vláda musela čeliť
V českých voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,5 percenta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. októbra (TASR) - Predsedu KDH Milana Majerského na výsledkoch českých parlamentných volieb teší, že sa koalícii SPOLU a najmä KDU-ČSL podaril slušný výsledok. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zasa ocenila odchádzajúcu vládu. Obaja sa zhodli, že kabinet Petra Fialu čelil náročným výzvam.
Predseda KDH spomenul, že koalícia SPOLU a KDU-ČSL musela čeliť i nenávistnej kampani a mnohým dezinformáciám. „Zostávajú silným hlasom pokoja, demokracie a jasnej prozápadnej orientácie Českej republiky,“ uviedol Majerský. Zároveň priznal, že ho teší neúspech hnutia Stačilo!. „Ako predseda KDH, hnutia stojaceho na odkaze 17. novembra, sa teším, že komunisti sa ani tentoraz nedostali do poslaneckej snemovne,“ dodal.
Predsedníčka strany Za ľudí takisto pripomenula, že odchádzajúca česká vláda Fialu čelila obrovským výzvam, ocenila jeho snahy zaručiť bezpečnosť krajiny. „Paradoxne, snaha o bezpečnosť ho oslabila v kampani asi najviac,“ mieni Remišová. Čechom zaželala, aby sa predvolebné sľuby pretavili do ich lepšieho života.
V českých voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,5 percenta. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,4 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,2 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
Predseda KDH spomenul, že koalícia SPOLU a KDU-ČSL musela čeliť i nenávistnej kampani a mnohým dezinformáciám. „Zostávajú silným hlasom pokoja, demokracie a jasnej prozápadnej orientácie Českej republiky,“ uviedol Majerský. Zároveň priznal, že ho teší neúspech hnutia Stačilo!. „Ako predseda KDH, hnutia stojaceho na odkaze 17. novembra, sa teším, že komunisti sa ani tentoraz nedostali do poslaneckej snemovne,“ dodal.
Predsedníčka strany Za ľudí takisto pripomenula, že odchádzajúca česká vláda Fialu čelila obrovským výzvam, ocenila jeho snahy zaručiť bezpečnosť krajiny. „Paradoxne, snaha o bezpečnosť ho oslabila v kampani asi najviac,“ mieni Remišová. Čechom zaželala, aby sa predvolebné sľuby pretavili do ich lepšieho života.
V českých voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,5 percenta. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,4 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,2 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.