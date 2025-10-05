Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
< sekcia Slovensko

KDH a Za ľudí zdôraznili, čomu odchádzajúca vláda musela čeliť

.
Český premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala (ODS, vpravo) počas tlačovej konferencie po voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v Prahe v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

V českých voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,5 percenta.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. októbra (TASR) - Predsedu KDH Milana Majerského na výsledkoch českých parlamentných volieb teší, že sa koalícii SPOLU a najmä KDU-ČSL podaril slušný výsledok. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zasa ocenila odchádzajúcu vládu. Obaja sa zhodli, že kabinet Petra Fialu čelil náročným výzvam.

Predseda KDH spomenul, že koalícia SPOLU a KDU-ČSL musela čeliť i nenávistnej kampani a mnohým dezinformáciám. „Zostávajú silným hlasom pokoja, demokracie a jasnej prozápadnej orientácie Českej republiky,“ uviedol Majerský. Zároveň priznal, že ho teší neúspech hnutia Stačilo!. „Ako predseda KDH, hnutia stojaceho na odkaze 17. novembra, sa teším, že komunisti sa ani tentoraz nedostali do poslaneckej snemovne,“ dodal.

Predsedníčka strany Za ľudí takisto pripomenula, že odchádzajúca česká vláda Fialu čelila obrovským výzvam, ocenila jeho snahy zaručiť bezpečnosť krajiny. „Paradoxne, snaha o bezpečnosť ho oslabila v kampani asi najviac,“ mieni Remišová. Čechom zaželala, aby sa predvolebné sľuby pretavili do ich lepšieho života.

V českých voľbách do poslaneckej snemovne zvíťazilo hnutie ANO s 34,5 percenta. Na druhom mieste sa nachádza koalícia SPOLU s 23,4 percenta a tretie je hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) s 11,2 percenta. Volebná účasť podľa doterajších údajov dosiahla 69 percent.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Novela ústavy uspela, lebo tí, čo boli proti, neurobili nič

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Reakcie najvyšších ústavných činiteľov SR na výsledky volieb v ČR