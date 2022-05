KDH ani Dobrá voľba a Umiernení sa k petícii za referendum nepridajú

Bratislava 31. mája (TASR) - Mimoparlamentné subjekty KDH ani Dobrá voľba a Umiernení sa nepridajú k petičnej akcii, ktorú by mali organizovať opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD. Mimoparlamentná SNS vyzvala obe strany, aby sa v otázke referenda spojili a pripravili referendum s jednou otázkou, ktorá sa má týkať predčasných parlamentných volieb.



"Súčasná vláda výrazne stratila dôveru občanov, v dôsledku čoho sa mobilizujú hlasy pre vyhlásenie referenda. V KDH si ctíme inštitút referenda, ale zastávame názor, že vláda sa má meniť voľbami. KDH sa k iniciatíve, ani k rokovaniu o spustení petičnej akcie so stranami Hlas a Smer nepridá," reagovala pre TASR hovorkyňa KDH Lenka Halamová.



Šéf strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker vyhlásil, že je pre nich rovnako neprijateľná spolupráca s lídrom OĽANO Igorom Matovičom aj šéfom Smeru-SD Robertom Ficom. K petičnej akcii sa strana neplánuje pridať.



SNS podľa jej hovorkyne Zuzany Škopcovej tvrdí, že Smer-SD a Hlas-SD by mali pripraviť referendum spolu s ďalšími stranami, ako aj odborovými zväzmi. Osloviť na spoluprácu by mali podľa SNS aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).



Petíciu za referendum podporuje mimoparlamentná Republika. Jej líder Milan Uhrík v stanovisku na sociálnej sieti vyzval na zjednotenie a spoločný postup partnerov "zo skutočne protivládnej opozície", aby sa petícia za referendum vyzbierala čím skôr. "Náš cieľ je priamočiary a jasný - ukončenie ničivej vlády blázna Matoviča a jeho figúrok. Nech si ľudia čím skôr slobodne vyberú, akú novú vládu si želajú," uviedol Uhrík.



K referendu sa nepridá mimoparlamentná strana Aliancia. "Napriek tomu, že aj my sme svedkami mnohých chýb - legislatívnych aj komunikačných - súčasnej vlády a referendum považujeme za legitímnu možnosť vyjadriť svoj názor, v žiadnom prípade nechceme, aby sa takéto referendum stalo súčasťou politickej kampane niektorých strán, preto sa k iniciatíve nepripojíme," skonštatovala pre TASR hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme. Ak by bola táto iniciatíva bola úspešná, Aliancia podporuje, aby referendum bolo spojené s jesennými spojenými voľbami.



Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini v pondelok (30. 5.) vyhlásil, že ak má byť referendum úspešné, petičná akcia by mala riešiť len otázku predčasných parlamentných volieb. Iné otázky nechce. Smer-SD má tento týždeň predstaviť svoj návrh jedinej referendovej otázky. Strana tiež navrhuje, aby sa referendum o predčasných voľbách konalo v rovnaký deň ako komunálne voľby.