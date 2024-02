KDH apeluje, aby sa bezodkladne zabezpečila oprava cesty pod Strečnom

Bratislava 22. februára (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) apeluje na Slovenskú správu ciest (SSC), aby bezodkladne zabezpečila stabilizáciu svahu a opravu poškodeného úseku cesty pod Strečnom. Zároveň vyzýva vládny kabinet, aby situácii venoval maximálnu pozornosť a poskytol nevyhnutné finančné i ľudské zdroje na rýchlu a efektívnu sanáciu. KDH to uviedlo vo vyhlásení, ktoré vo štvrtok poskytla médiám hovorkyňa Lenka Halamová.



KDH podľa jeho podpredsedu Igora Janckulíka rozumie, že stav brala pod Strečnom potrebuje geologický prieskum či vyhodnocovanie dát. "No ide o krízovú situáciu, pri ktorej sa SSC správa nezodpovedne, čím ohrozuje bezpečnosť občanov. Nemôže byť predsa dôvodom vyčkávania so sanáciou brala absencia materiálno-technického zabezpečenia a ľudských zdrojov, ako to bolo uvedené po zasadnutí krízového štábu," skonštatoval.



Pripomenul, že cesta popod Strečno je jednou z najfrekventovanejších na Slovensku a denne po nej prejde až 32.000 áut. "V takýchto prípadoch musí zakročiť ministerstvo dopravy či vláda. Bezpečnosť občanov a udržateľnosť infraštruktúry musí byť na prvom mieste. Nemôžeme si dovoliť čakať na ďalšie nešťastie. Je očividné, že situácia si vyžaduje okamžité a komplexné riešenie a budeme trvať na prijatí adekvátnych opatrení," dodal.



Na ceste I/18 pod Strečnom vyhlásili 9. februára mimoriadnu situáciu pre riziko pádu skál. V úseku medzi skalami Margita a Besná došlo 7. februára k zosuvu svahu. Bol taký silný, že poškodil vozovku a potrhal krajnicu. Popadané skaly poničili dve vozidlá, pri udalosti sa nikto nezranil. V úseku je momentálne dopravným značením dočasne znížená rýchlosť v oboch smeroch.