KDH avizuje snem na 16. marca, voliť majú predsedu hnutia

Bratislava 20. januára (TASR) - Snem hnutia KDH by sa mal konať 16. marca v Trenčíne. Na sneme si majú kresťanskí demokrati voliť predsedu aj zloženie predsedníctva. Súčasný šéf Milan Majerský už avizoval, že sa bude o funkciu opätovne uchádzať. Pre TASR to uviedla hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.



O post predsedu sa môže uchádzať každý člen KDH, ktorý je navrhnutý príslušnými orgánmi. Záujem kandidovať už pred časom prejavil Ivan Šimko. Jeho kandidatúru podporil okresný snem KDH Bratislava 3. Majerskému deklarovalo podporu súčasné predsedníctvo, ako aj celý poslanecký klub hnutia. Snem tvorí okolo 350 delegátov.



KDH zároveň oznámilo, že nepostaví vlastného kandidáta do prezidentských volieb. O tom, či podporí niektorého z prezidentských kandidátov, bude podľa Halamovej informovať po rokovaní Rady KDH, ktoré sa bude konať 17. februára.