KDH: Bez dofinancovania zdravotníctva hrozí štátnej VšZP nútená správa

Bratislava 23. februára (TASR) - Ak štát nedofinancuje zdravotníctvo cez vyššiu platbu za svojich poistencov, Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) môže skončiť v nútenej správe. Tvrdí to mimoparlamentné KDH. Štátna poisťovňa považuje za predčasné sa k téme vyjadrovať.



"Ak bude VšZP nútená siahnuť ešte hlbšie do vrecka, začne s ozdravným plánom. Znížením platieb poistencov štátu musí poisťovňa upravovať podmienky s nemocnicami a ambulantným sektorom na ďalšie obdobie. Reaguje tak na nízke platby za zdravotnú starostlivosť, ktoré musí vykryť čerpaním zo svojho základného imania. Tým sa dostáva tesne nad zákonom povolenú hranicu," uviedla tímlíderka KDH pre zdravotníctvo Monika Kolejáková. Zníženie platieb za poistencov štátu vníma ako obrovskú chybu vlády, ktorú je potrebné napraviť.



"Vzhľadom na prebiehajúce rokovania by bolo predčasné vyjadrovať sa k danej téme," uviedla VšZP v reakcii na otázky o potrebe dofinancovania a možnom ozdravnom pláne. Poistencov však štátna poisťovňa ubezpečuje, že za každých okolností koná v prospech garancie poskytovania kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.