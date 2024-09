KDH: Biometrické sledovanie kamerami v školách je bezpečnostné riziko

Bratislava 13. septembra (TASR) - Biometrické sledovanie kamerami v školách predstavuje bezpečnostné riziko. Nerieši ani problém s nahlasovaním bombových útokov. Upozornilo na to opozičné KDH v reakcii na návrh ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) pokryť školy kamerovým systémom s umelou inteligenciou. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Treba si uvedomiť, že Akt o umelej inteligencii zakazuje časovo neobmedzené biometrické sledovanie. Povoľuje ho len vo veľmi prísne stanovených medziach, a to s predchádzajúcim súhlasom súdu alebo správneho orgánu," zdôraznila europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH). Toto opatrenie má podľa nej za cieľ ochranu občanov pred sledovaním a zneužitím ich citlivých dát.



Ako doplnil poslanec a bývalý šéf rezortu školstva Ján Horecký (KDH), zabezpečenie kamier je mimoriadne nákladný krok. "V rámci efektívnosti vynaloženia financií je preto skôr potrebné uvažovať o investovaní týchto peňazí do budovania bezpečnostných kybernetických systémov, ako to robia aj v iných krajinách," poznamenal.



Do konca roka 2026 by malo byť pokrytých kamerovým systémom s umelou inteligenciou zhruba 3000 škôl. Umelá inteligencia by vyhodnotila rizikové správanie, ktoré by sa následne nahlásilo na operačné stredisko. Cieľom je zabrániť šíreniu rôznych bezpečnostných hrozieb. Uviedol to minister vnútra. Systém podľa neho bude v súlade s GDPR.