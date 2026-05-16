KDH chce, aby špecialisti pre dospelých ošetrovali deti od 15 rokov
Autor TASR
Bratislava 16. mája (TASR) - Opozičné KDH chce umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť pacientom od 15 rokov. Navrhuje to v novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú predložilo do Národnej rady (NR) SR. Chce tak odbremeniť ambulancie detských špecialistov od mladistvých pacientov a uvoľniť kapacity pre starostlivosť o pacientov v detskom veku.
„Slovensko dlhodobo trpí nedostatkom detských špecialistov a situácia sa v tejto oblasti poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti naďalej zhoršuje. Podľa rôznych údajov sú aktuálne čakacie lehoty na vyšetrenie detským špecialistom tri až šesť mesiacov, čím sa predlžuje diagnostika a liečba často závažných ochorení, ktoré by si vyžadovali včasnejšiu intervenciu,“ podotkli poslanci Peter Stachura a Ján Horecký (obaja KDH), ktorí za novelou stoja.
Pre špecialistov pre dospelých chcú preto zaviesť možnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom už od 15 rokov. „Mladiství medzi 15. až 18. rokom života sa svojou konštitúciou, fyziológiou aj spektrom ochorení približujú dospelým osobám. Rovnako sa u mladistvých zvyčajne nelíšia diagnostické a terapeutické možnosti oproti dospelým osobám. Z tohto dôvodu pokladáme za zmysluplné umožniť špecialistom pre dospelých poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom už od veku 15 rokov,“ dodali predkladatelia.
