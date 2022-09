KDH chce po voľbách posilniť svoje postavenie v regiónoch

Poprad 24. septembra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce po jesenných voľbách do orgánov miestnych a krajských samospráv posilniť svoje postavenie v regiónoch. Uviedol po sobotňajšom zasadnutí Rady KDH v Poprade predseda Milan Majerský, nechcel však definovať presný volebný výsledok, ktorý by považovali za úspech, prípadne neúspech.



"Našich 7000 členov je etablovaných v mestských, obecných či regionálnych zastupiteľstvách. Máme vyše 200 starostov a viac ako 3000 poslancov, to je sila, na ktorej sa dá stavať a, samozrejme, každého z nás by tešilo, keby sme tieto pozície posilnili. Nechceme byť zahľadení do seba, nám ide o to, aby sme pomohli regiónom i celému Slovensku," skonštatoval s tým, že až na celoslovenskej Rade KDH po voľbách výsledky zhodnotia.



Pre TASR tiež uviedol, že už komunikoval o novom politickom projekte s Mikulášom Dzurindom, zatiaľ sa však na konkrétnych krokoch nedohodli. "O KDH je záujem, či už zo strany viacerých politických osobností a strán, vládnych či mimovládnych. Teraz sa sústredíme na regionálne a komunálne voľby, do toho času nebudeme robiť žiadne zásadné rozhodnutia," skonštatoval predseda. Dodal, že KDH je viazané stanovami, ktoré hovoria jednoznačne, že o takýchto predvolebných, volebných alebo povolebných spoluprácach rozhoduje celoslovenská Rada KDH.



"Každý jeden projekt, ktorý smeruje na pomoc Slovensku a jeho ľuďom a je postavený na poctivých základoch, má zmysel. S pánom Dzurindom sme hovorili o základných kontúrach jeho projektu, ale nepredstavil nám konkrétne strany ani osobnosti, ktoré by mali byť jeho súčasťou. Nebránim sa o ňom ďalej komunikovať, ale v tejto dobe je to predčasné," zdôraznil Majerský.