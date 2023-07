KDH chce presadiť komplexný program podpory pre obete domáceho násilia

Bratislava 6. júla (TASR) - Mimoparlamentné KDH chce presadiť komplexný ročný program ochrany a podpory pre ženy, ktoré sú obeťami domáceho násilia, v hodnote do 6000 eur. Zástupkyne hnutia o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že je potrebné zlepšiť financovanie a dostupnosť služieb štátu pre týrané ženy.



"KDH presadzuje ročný program sprevádzania v hodnote do 6000 eur, ktorý by samoživiteľom, ale aj rodinám v kríze počas jedného roka zadarmo poskytol právnika, psychológa, mentora, finančného poradcu či kariérneho poradcu," priblížila členka vedenia KDH Martina Holečková.



Podotkla, že v mnohých prípadoch je páchateľom násilia partner ženy, s ktorým aj napriek tomu zostáva žiť. "Strach o vlastný život, o život detí, strach z naplnenia vyhrážok napríklad zabitím, nízka sebaúcta, obviňovanie za násilie, ekonomická závislosť. Aj z týchto dôvodov sú dôležité dostupné služby pre ženy zažívajúce násilie a komplexný systém ochrany a podpory. Tu musí výrazne pomôcť štát," skonštatovala Holečková.



Podľa KDH je potrené zlepšiť financovanie a dostupnosť služieb štátu pre týrané ženy. "Žena musí vedieť, že odchodom od násilníckeho partnera sa jej nezrúti život, nepríde o prácu, deti, pretože násilnícky muž si dokáže zaplatiť lepších právnikov. Centrá pomoci musia mať dostatok financií a kvalifikovaného personálu," ozrejmila Anna Laurinec Šmehilová z hnutia.



KDH si uvedomuje, že ide o nadrezortný problém, ktorému sa chce venovať v rámci svojho volebného programu. Presadzovať chce aj osvetu o kybernetickom prenasledovaní a násilí, vytvorenie špeciálnych policajných tímov či prísnejšie tresty pre páchateľov násilia. Chce viac podporovať organizácie, ktoré suplujú rolu štátu. Dôležité je tiež podľa hnutia zlepšiť postavenie žien v spoločnosti. V tejto súvislosti strana poukázala na viaceré prípady slovenských žien, v ktorých sa naskytá otázka, či príslušné štátne orgány postupovali správne.