KDH chce riešiť poplatky a personálne zabezpečenie zdravotníctva

Bratislava 12. septembra (TASR) - Problematika nejednotných poplatkov a personálneho zabezpečenia v zdravotnom systéme sú jedny z najdôležitejších problémov tohto sektora. Skonštatovali to predstavitelia KDH s tým, že hnutie ponúka vo svojom programe riešenia na stabilizáciu zdravotníctva. Zabrániť chce tomu, aby bolo slovenské zdravotníctvo prístupné len pre bohatých. Tento sektor považuje KDH za svoju prioritu.



"Hlavná priorita je, aby sme zdravotníctvo udržali dostatočne dlho solidárne," skonštatoval odborník hnutia na zdravotníctvo Peter Stachura. Práve poplatky idú podľa neho proti takémuto systému. Poukázal najmä na platby za skoršie termíny u špecialistov. Kritizoval, že tieto sumy nie sú jednotné a jasne stanovené. Hoci štát pripravil vlastný systém objednávania, nik ho podľa neho nepoužíva, pretože nefunguje. Dodal, že lekári tak využívajú iné systémy. KDH chce preto zjednotiť systém objednávania a poplatkov i prípadné výpadky príjmov lekárom kompenzovať. Cieľom je podľa Stachuru aj to, aby bol dostatočný prehľad o voľných termínoch. Súčasný problém vidí v absencii vízie a systému v mnohých oblastiach. Za nesystémové označil aj riešenia problémov s pediatrami. Apeluje na riešenie situácie v regiónoch.



Monika Kolejáková doplnila, že v súvislosti s personálnym zabezpečením zdravotnej starostlivosti treba riešiť pomoc pracujúcim ženám a matkám. Poukázala na to, že v zdravotníctve pracuje drvivá väčšina žien. Podotkla, že tie si nemôžu vyberať medzi rodinou a prácou, napríklad ak majú choré dieťa, nemôžu ho dať do škôlky a nemá s ním kto ostať doma. "Keď nepomôžeme ženám všeobecne, nebudeme mať personál v nemocniciach ani v ambulanciách," podčiarkla. KDH preto podľa jej slov prináša riešenia, ktoré sú odskúšané v zahraničí.



Apelovala zároveň na stabilizáciu zdravotných sestier. Zdôraznila, že bez nich nemôže byť poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť, a preto KDH plánuje zaviesť iniciačný príspevok 3000 eur pre každú mladú sestru. Zmeniť chce aj ich pracovné prostredie a posilniť komunikáciu so stredným a vyšším manažmentom, aby so sestrami komunikoval.