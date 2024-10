KDH chce upraviť frekvenciu a obsah preventívnych prehliadok

Bratislava 15. októbra (TASR) - Opozičné KDH chce upraviť počet a obsah preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov. Navrhuje okrem iného zníženie frekvencie prehliadok detí aj dospelých. Zmenu chce presadiť novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Do Národnej rady ju predložili poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).



"Súčasný systém preventívnych prehliadok hradených z verejného zdravotného poistenia, ktorý zahŕňa široké spektrum vyšetrení vo vysokej periodicite, od 18 rokov každé dva roky, sa neodráža na zlepšení zdravotného stavu našej populácie. Časté preventívne prehliadky predovšetkým mladých zdravých ľudí do 35 rokov neprinášajú pre pacientov zásadný benefit," skonštatovali predkladatelia.



Upozornili okrem iného na neprimeranú frekvenciu, obsah preventívnych prehliadok aj tolerovanie duplicitných vyšetrení. "V súčasnej situácii, keď Slovensku chýbajú personálne kapacity a stále sa zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti, je nevyhnutné, aby sa racionalizovali prebytočné vyšetrenia a lekári prvého kontaktu mali viac času na sekundárnu, terciárnu a kvartérnu prevenciu a diagnostiku a liečbu chronických ochorení," dodali poslanci.



Navrhli preto okrem iného redukciu počtu prehliadok pri deťoch do jedného roka života na šesť a pri deťoch do 18 rokov na 14. Zmeniť plánujú tiež frekvenciu preventívnych prehliadok dospelých. Chcú presadiť, aby sa pri osobách do 35 rokov vykonávali každých šesť rokov a pri ľuďoch nad 35 rokov sa realizovali každé tri roky. Navrhli tiež vypustiť viaceré výkony z obsahu preventívnej prehliadky. Úprava môže podľa ich slov priniesť zlepšenie dostupnosti lekárov prvého kontaktu pre pacientov s chronickými alebo akútnymi ochoreniami.