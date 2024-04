KDH chce v EP presadzovať silné Slovensko v bezpečnej Európe

Trenčín 20. apríla (TASR) - Kresťansko-demokratické hnutie (KDH) ide do júnových volieb do Európskeho parlamentu (EP) s programom zameraným na silné Slovensko v bezpečnej Európe. Informoval o tom po zasadnutí celoslovenskej rady KDH v sobotu v Trenčíne líder kresťanských demokratov Milan Majerský.



"Ak nebude silné Slovensko a bezpečná Európa, celý projekt Európskej únie (EÚ) je nám nanič. Bezpečná Európa bude podľa neho vtedy, keď ju vrátime občanom," vyhlásil Majerský s tým, že KDH je toho bezpečnou zárukou.



Majerský tvrdí, že z projektu EÚ sa často vytratila suverenita, mier a prosperita, pričom sa stávali rôzne veci, ktoré spochybnili celý projekt. Z Bruselu podľa neho prichádzali "mnohé nezmysly, ktoré boli odtrhnuté od reality" a nechápali ich ani obyvatelia na Slovensku. "KDH má jasnú odpoveď na problémy ľudí a ich bezpečnosť," ozrejmil.



Líderka kandidátky kresťanských demokratov a súčasná europoslankyňa Miriam Lexmann priblížila, že hnutie má záujem posilniť úlohu Slovenska v EÚ, bezpečnosť EÚ a to, aby EÚ chránila dôstojnosť každého človeka v Únii. "Chceme sa venovať potrebám a problémom ľudí. Chceme, aby sa EÚ zasadzovala za bezpečnosť občanov," vysvetlila Lexmann a poukázala na geopolitické krízy.



Kresťanskí demokrati sa budú podľa Lexmann zasadzovať aj za riešenia narastajúcej chudoby naprieč EÚ či posilnenie spoločného trhu a slovenskej ekonomiky. KDH chce podľa jej ďalších slov riešenia, ktoré nebudú hnať Slovensko do izolácie, rovnako sa zasadí za to, aby v EÚ nepretláčali žiadne ideologické riešenia v kultúrno-etických témach, a chce nájsť možnosti, ako prehodnotiť príliš ambiciózne zelené ciele a chrániť životné prostredie tak, aby to nebolo v rozpore s ekonomickými záujmami a ochranou poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín.



Voľby do Európskeho parlamentu sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie.