KDH chce veriacim umožniť aspoň individuálnu pastoráciu

Bratislava 25. marca (TASR) - Mimoparlamentné KDH žiada zachrániť malé obchody a veriacim umožniť aspoň individuálnu pastoráciu. Robí tak v súvislosti so štvrtkovým zasadnutím konzília odborníkov pre opatrenia cez Veľkú noc. TASR o tom informoval Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.



"Chrániť životy a zdravie ľudí je nevyhnutné a prísnejšie opatrenia v zložitej pandemickej situácii sú namieste. Ale musia byť primerané a nie diskriminačné. Mnohí majitelia malých obchodov už ďalej nevládzu, viacerí už skončili alebo sú tesne pred bankrotom a nemôžu si dovoliť ani jeden deň bez príjmu," upozornil predseda KDH Milan Majerský. Aby mali nádej, potrebujú podľa neho reálnu zmenu a možnosť okamžite otvoriť prevádzky za prísnych proporčných protipandemických opatrení. "Ak ich zvládajú dodržať veľké supermarkety, o to ľahšie to zvládnu malí prevádzkovatelia," povedal.



Vláda by mala podľa hnutia chrániť aj domácich podnikateľov a nie zvýhodňovať zahraničných. "Meter má byť na každého rovnaký. Vláda s hlavným hygienikom už niekoľko mesiacov tolerujú diskrimináciu medzi podnikateľmi. Veľkým zahraničným reťazcom je dovolené predávať všetko. Naši, žiaľ, majú smolu," uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík s tým, že mnohí drobní živnostníci bankrotujú. KDH tiež zdôrazňuje, že najmä rodiny s deťmi si nutne potrebujú zabezpečiť sezónnu obuv, oblečenie či zásoby z papiernictva.



Hnutie zároveň žiada umožniť veriacim sláviť veľkonočné sviatky aspoň v obmedzenom režime. "Za prísnych podmienok, teda s kapacitným obmedzením, rozstupmi, dezinfekciou, respirátormi FFP2, nie je neprimerané ani verejné slávenie bohoslužieb v kostoloch tak, ako je to možné napríklad v Česku či Taliansku. S príchodom teplejšieho počasia je možná aj alternatíva bohoslužieb na verejnom priestranstve. Ak to však konzílium odborníkov posúdi ako neriešiteľné riziko, umožnime ľuďom aspoň individuálnu pastoráciu alebo osobnú modlitbu v kostole či v exteriéri," uzavrel podpredseda KDH Marián Čaučík.