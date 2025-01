KDH chce zakotviť v ústave zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach

Bratislava 22. januára (TASR) - Opozičné KDH predloží na marcovú schôdzu Národnej rady (NR) SR návrh ústavného zákona, ktorým chce v Ústave SR zakotviť zvrchovanosť SR v kultúrno-etických otázkach. Chcú, aby o týchto otázkach rozhodovalo Slovensko suverénne. O podpore návrhu budú kresťanskí demokrati rokovať so všetkými parlamentnými stranami, no vylučujú politické "obchodovanie". Predstavitelia hnutia to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii.



"KDH predloží na marcovú schôdzu návrh ústavného zákona, ktorým jasne zadeklarujeme zvrchovanosť SR v kultúrno-etických otázkach. Budeme navrhovať, aby sa jasne zakotvilo, že o týchto veciach budeme rozhodovať doma, že otázka rodiny, premeny muža na ženu, otázka vzdelávania, výchovy detí, práv rodičov o tom, ako sú vzdelávané ich deti, sú veci mimoriadne závažné a musia mať jasné ústavné zakotvenie," povedal podpredseda KDH Viliam Karas s tým, že zabrániť chcú aj vykorisťovaniu žien na "prenájom maternice", teda na tzv. surogátne materstvo. Kresťanskí demokrati chcú svojím návrhom prispieť k ochrane ľudskej dôstojnosti.



Hnutie považuje za potrebné posilniť hlas členských štátov v otázkach, ktoré sa týkajú kultúrno-etických otázok. Predseda KDH Milan Majerský pripomenul, že na to upozorňovali už pred vstupom do EÚ. Ich návrh vychádza z ôsmich priorít na zmenu ústavy, ktoré predstavili ešte v lete 2024.



KDH odmietlo koordináciu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorý v utorok (21. 1.) v parlamente predstavil návrhy na zmenu ústavy takisto v hodnotových otázkach. V ústave by mala byť podľa premiéra zakotvená existencia dvoch pohlaví, podoba štátneho vzdelávacieho programu a do ústavy chce dostať úpravu o adopciách detí. Hnutie tvrdí, že Fico sa tým snaží odvrátiť pozornosť, zatiaľ čo pre KDH ide o konzistentnú tému.