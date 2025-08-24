Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. august 2025Meniny má Bartolomej
< sekcia Slovensko

KDH chce zaviesť možnosť neuplatňovania mandátu počas materskej

.
Na snímke predseda KDH Milan Majerský. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života.

Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Opozičné KDH chce presadiť, aby si mohli poslanci Národnej rady (NR) SR počas čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky neuplatňovať mandát. Navrhuje, aby v takomto prípade za nich do parlamentu nastúpil náhradník. Vyplýva to z novely ústavného zákona, ktorú do NR SR predložili poslanci Ján Horecký a Branislav Škripek (obaja KDH).

Platná právna úprava Ústavy SR nepozná možnosť dočasného neuplatňovania mandátu poslanca z dôvodu čerpania materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky. Jedinou výnimkou, keď mandát poslanca dočasne spočíva, je výkon funkcie člena vlády. V praxi to znamená, že poslanci a poslankyne sa ocitajú v situácii, keď je ich mandát počas starostlivosti o dieťa fakticky paralyzovaný – nemôžu sa zúčastňovať na hlasovaniach a plniť si ďalšie povinnosti, pričom absentuje ústavný mechanizmus, ktorý by zabezpečil riadne zastúpenie ich voličov,“ poznamenali predkladatelia.

Súčasný stav je podľa nich v rozpore s modernými princípmi zosúlaďovania rodinného a verejného života. „Predstavuje reálnu prekážku vstupu do aktívnej politiky, najmä pre ženy a mladé rodiny,“ argumentovali. Vysvetlili, že úprava by dávala poslancovi právo, nie povinnosť, rozhodnúť sa, či bude počas rodičovskej starostlivosti naďalej vykonávať svoj mandát alebo požiada o jeho dočasné neuplatňovanie. „Zároveň sa explicitne stanovuje, že v takomto prípade nastupuje za poslanca náhradník, aby bol zabezpečený plnohodnotný chod parlamentu a nepretržité zastúpenie voličov,“ dodali.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb