KDH chce zvýšenie financií školstvu, poukázalo na nedostatok učiteľov

Bratislava 4. septembra (TASR) - Opozičné KDH chce zvýšenie financovania školstva. Poukázalo na zhoršujúci sa problém nedostatku učiteľov a takisto potrebu systémového naviazania miezd pedagógov a odborných zamestnancov na priemer príjmu vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. Avizovaných 89 zmien v školských zákonoch nie je podľa hnutia revolúciou, ale rozumnými menšími krokmi nadväzujúcimi na veľkú novelu školského zákona. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec a bývalý šéf rezortu školstva Ján Horecký a poslanec Martin Šmilňák (obaja KDH).



"Ak nechceme, aby Slovensko upadalo, ale aby sme prosperovali a boli naozaj konkurencieschopní, tak sa musíme posunúť. Zvýšiť financovanie sektora školstva z hlboko podpriemerných 4,6 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na aspoň priemer v krajinách Európskej únie, ktorý je 5,1 percenta HDP," uviedol Horecký s tým, že najúspešnejšie krajiny majú 6 percent HDP na oblasť vzdelávania a prosperujú oveľa rýchlejším teplom.



Plánované financovanie materských škôl zo štátneho rozpočtu vníma hnutie ako čiastočný krok správnym smerom. Šmilňák kritizoval, že školské kluby detí a jedálne materských škôl ostávajú v pôsobnosti miest a obcí. Polovičatým riešením je podľa Horeckého aj kompenzačný príspevok pre učiteľov. Namiesto neho by sa podľa neho mohol na základe dát o osobných nákladoch v rámci regiónov stanoviť objektívny koeficient k normatívu žiaka.



V súvislosti so zákonom o celoživotnom vzdelávaní je KDH v prípade potreby pripravené priniesť pozmeňujúce návrhy tak, aby dosiahlo dostupnosť celoživotného vzdelávania pre všetkých zamestnancov. Zákaz používania telefónov v základných školách podľa Horeckého víta. Podotkol, že deti a žiaci sa tak budú lepšie sústrediť a prežívať živú komunikáciu.



KDH upozornilo na šikanu v školách. "Každé štvrté dieťa čelí šikane a väčšina z týchto detí to nepovie svojmu učiteľovi či riaditeľovi. Dokonca 80 percent z nich sa obracia niekde inde, pretože neveria, že im náš školský systém vie pomôcť. My nemáme šikanu ani zadefinovanú v zákone," varoval Šmilňák. Hnutie preto podľa neho chce pripraviť balík opatrení tak, aby učitelia, riaditelia i rodičia vedeli, čo majú v týchto situáciách robiť.