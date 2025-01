KDH chýbala v prejave prezidenta zmienka o rodinách

Bratislava 1. januára (TASR) - Opozičnému KDH chýbalo v novoročnom príhovore prezidenta SR Petra Pellegriniho poukázanie na potreby rodín. V tomto roku ich totiž ovplyvní záťaž konsolidačného balíčka, ktorý je podľa hnutia nastavený zle. Kresťanskí demokrati tiež upozorňujú, že krajine chýba dlhodobá vízia, ako riešiť národné témy a urobiť zo Slovenska konkurencieschopnú krajinu. Šéf KDH Milan Majerský ocenil snahu prezidenta apelovať na vládu, aby sa zamerala na konkrétne riešenia pre ľudí. Pripomenul, že Pellegrini tiež jasne pomenoval dôležitosť nášho transatlantického ukotvenia a našich vzťahov v rámci Európskej únie.



Majerský poukázal na to, že prezident sa v prejave zameral hlavne na potrebnú odvahu, stabilitu, pokoj a porozumenie. Pomenovanie dôležitosti transatlantického ukotvenia a našich vzťahov v rámci Európskej únie sa dá podľa neho chápať aj ako kritika takzvanej politiky na štyri svetové strany, "ktorá sa nielenže orientuje mimo týchto vzťahov, ale ich aj hlboko narúša".



"Oceňujem snahu prezidenta apelovať na vládu, aby neviedla politiku od volieb do volieb a neutápala sa vo vlastných škriepkach, ale zamerala sa na prinášanie konkrétnych riešení pre ľudí. A to hlavne v sociálnych otázkach, v zdravotníctve, ale aj celkovej ekonomickej bezpečnosti," skonštatoval predseda KDH v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár. Za povzbudivé Majerský označil to, že prezident použil v prejave odkaz Svätého Otca Františka o láske k blížnemu.



Šéf KDH zároveň poprial občanom Slovenska v novom roku 2025 jednotu, stabilitu a nádej, že v našich domovoch zavládne dobro. "Aj napriek ťažkým situáciám, ktoré nás určite neminú, prajem, aby mal každý pri sebe niekoho blízkeho, kto mu bude oporou. Verím, že spoločným úsilím dokážeme vytvárať prostredie, kde spravodlivosť a rovnosť nebudú len slovami, ale realitou," skonštatoval. Dúfa tiež, že sa Slovensko stane krajinou, kde sa každý cíti doma a bezpečne.