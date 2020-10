KDH: Cirkevné a súkromné školy nemôžu byť odkázané na milosť ministra

Bratislava 16. októbra (TASR) - Minister školstva by mohol získať neprimeranú právomoc vyradiť školu alebo školské zariadenie zo siete škôl bez udania dôvodu, šlo by o silný nástroj na elimináciu cirkevného a súkromného školstva. Tvrdí to mimoparlamentné KDH v súvislosti s novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR.



"Cirkevné aj súkromné školy sú dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému. Ak by zmena zákona bola schválená, boli by odkázané len na milosť či nemilosť ministra školstva," podotkol predseda hnutia Milan Majerský. Zdôraznil, že KDH podporuje zachovanie pluralitného systému v školstve, kde je možné si vybrať medzi školami od rôznych zriaďovateľov. Namieta, že novela tento systém ohrozuje, neprešla dostatočnou odbornou diskusiou a dáva možnosť politického zneužitia.



KDH súhlasí, že optimalizácia a zefektívnenie siete škôl a školských zariadení je z pohľadu lepšej kvality vzdelávania na Slovensku nevyhnutná. Tvrdí však, že tomu musí predchádzať široká odborná diskusia aj so zriaďovateľmi škôl a v premyslených krokoch.



Člen predsedníctva KDH Martin Šmilňák považuje už súčasný právny stav za nerovnovážny. Zvýhodňuje podľa neho mestá, obce a vyššie územné celky oproti neštátnym zriaďovateľom. "Mestá a obce rozhodujú o financovaní škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov, vyššie územné celky rozhodujú o počtoch študentov v stredných školách neštátnych zriaďovateľov," skonštatoval. Navrhovaná novela podľa neho uvedie mnohé kvalitné neštátne školy a školské zariadenia do ešte väčšej neistoty.