KDH deklaruje, že je pripravené zúčastniť sa na normálnom stretnutí

Bratislava 11. februára (TASR) - Hnutie KDH deklaruje, že je pripravené zúčastniť sa na každom normálnom, konštruktívnom a racionálnom stretnutí s demokratickými stranami. Avšak so stretnutím s kamerami má problém. Pre TASR to povedal predseda KDH Alojz Hlina. Reagoval tak na pozvanie Igora Matoviča (OĽaNO) za spoločný stôl s predsedami demokratických opozičných strán.



KDH je pripravené stretnúť sa s ostatnými demokratickými stranami vo veci hľadania prienikov v programe. "So zúčastňovaním sa na 'reality show' pod tlakom kamier, namiesto poctivého a trpezlivého hľadania riešení programových prienikov, však máme problém," uviedol Hlina. Podotkol, že formu, ako má hľadanie prebiehať, ešte zváži.



Matovič v utorok pozval predsedov opozičných strán za jeden stôl, aby sa dohodli na spoločných bodoch programu do tohtoročných parlamentných volieb. Môžu tak urobiť do dňa volieb.