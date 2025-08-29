< sekcia Slovensko
KDH: Hľadajme cestu k sebe a vyhlásme povstanie za lepšie Slovensko
Bratislava 29. augusta (TASR) - KDH vidí odkaz Povstania a najdôležitejšiu paralelu s dnešnou situáciou na Slovensku v potrebe preklenutia vzájomnej nevraživosti politických síl a polarizácie spoločnosti. „Je najvyšší čas dať mladej generácii opäť nádej a v ich záujme sa zamyslieť, akú krajinu im vlastne raz chceme odovzdať. Hľadajme cestu k sebe navzájom, k užitočným riešeniam pre ľudí a spoločne vyhlásme povstanie za lepšie Slovensko. Nie povstanie proti niekomu alebo niečomu, ale za lepšie Slovensko, za zmysluplnú a perspektívnu budúcnosť našich detí a našej vlasti,“ uvidelo KDH pri príležitosti 81. výročia Slovenského národného povstania (SNP).
Ďalej podotklo, že v tento deň pred 81 rokmi sa slovenské obyvateľstvo ozbrojeným povstaním vzoprelo nemeckým okupačným jednotkám a vzalo zápas o budúcnosť svojej krajiny do vlastných rúk. „Aj keď nás chceli komunisti počas desaťročí presvedčiť o výhradne svojich zásluhách, faktom je, že na Povstaní sa v skutočnosti zúčastnilo a aktívne ho riadilo široké spektrum zástupcov rôznych vrstiev, nielen komunistov, ale aj kresťanov, kňazov, dokonca aj spolupracovníkov vtedajšej moci. A bolo podporované aj západným odbojom, nielen východnou armádou,“ spresnilo KDH.
Podľa ich slov týchto, na prvý pohľad nespojiteľných, ľudí zjednotilo poznanie, že pre dobro národa sa musia a chcú povzniesť nad tým, kto kým bol, kto čo robil a k čomu sa dovtedy hlásil. „Podstatné bolo, že každý bol ochotný urobiť niečo pre zvrátenie neudržateľnej situácie. Aj dnes majú mnohí pocit, že takto to ďalej nejde, že krajina je na rázcestí, nad priepasťou ekonomického kolapsu, nad priepasťou straty demokracie. Príčiny a kontext sú už iné ako pred 80 rokmi, ale s rovnako hroziacimi následkami, ktoré môžu zásadne ovplyvniť život budúcich generácií,“ podotkli z KDH.
