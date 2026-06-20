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KDH ide do tohtoročných volieb samostatne, cieľom je najväčší úspech
V súvislosti s tohtoročnými voľbami do samospráv Majerský poznamenal, že KDH ide do volieb samostatne.
Autor TASR
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Zvolen 20. júna (TASR) - Aktuálny stav krajiny a aj situácia v slovenskom zdravotníctve sú predmetom uznesení, ktoré v sobotu prijala celorepubliková rada Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) na svojom rokovaní vo Zvolene. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda KDH Milan Majerský, ktorý takisto definoval smerovanie strany pred jesennými komunálnymi voľbami.
Ako uviedol, prvé uznesenie sa týka aktuálneho stavu Slovenskej republiky. „Hovorí o tom, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát aj postavenie krajiny v Európskej únii a NATO,“ skonštatoval Majerský s tým, že KDH ponúka zásadnú zmenu a obnovu prosperity, dôvery a spravodlivosti.
V druhom uznesení strana poukazuje na aktuálnu situáciu slovenského zdravotníctva a situáciu okolo výstavby prešovskej nemocnice. KDH v ňom žiada vládu SR, „aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostavaných projektov“. Nemocnica v Prešove musí byť podľa KDH stavaná zákonne, hospodárne, kvalitne a pod verejnou kontrolou.
V súvislosti s tohtoročnými voľbami do samospráv Majerský poznamenal, že KDH ide do volieb samostatne. „Sme stranou regiónov, teraz je naším najväčším cieľom, aby sme dosiahli čím väčší úspech v regionálnych a komunálnych voľbách,“ vyhlásil predseda strany. Dôkazom toho, že strana vie siahnuť po kvalitných ľuďoch, je podľa jeho slov aj kandidát na primátora Zvolena Ján Beljak, ktorý pripomenul, že Zvolen aktuálne zažíva „silnú emóciu“ v súvislosti so sťahovaním Lesníckeho a drevárskeho múzea do Svätého Antona.
To je podľa Beljaka naplánované už v pondelok 22. júna. Tento krok označil za absolútne neprijateľný, pričom zdôraznil význam múzea z celoslovenského hľadiska. Jeho umiestnenie vo Zvolene nie je podľa jeho názoru náhodné a malo by tam byť zachované. Apeluje preto na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby sťahovanie zastavil. Avizoval tiež, že vo Zvolene organizuje občianska iniciatíva v pondelok protest proti jeho sťahovaniu.
Ako uviedol, prvé uznesenie sa týka aktuálneho stavu Slovenskej republiky. „Hovorí o tom, že vlády Roberta Fica (Smer-SD) priniesli na Slovensko úpadok, oslabili právny štát, dôveru v štát aj postavenie krajiny v Európskej únii a NATO,“ skonštatoval Majerský s tým, že KDH ponúka zásadnú zmenu a obnovu prosperity, dôvery a spravodlivosti.
V druhom uznesení strana poukazuje na aktuálnu situáciu slovenského zdravotníctva a situáciu okolo výstavby prešovskej nemocnice. KDH v ňom žiada vládu SR, „aby riešila zhoršujúce sa zdravotníctvo, poplatky, nemocnice, nedostatok sestier a financovanie rozostavaných projektov“. Nemocnica v Prešove musí byť podľa KDH stavaná zákonne, hospodárne, kvalitne a pod verejnou kontrolou.
V súvislosti s tohtoročnými voľbami do samospráv Majerský poznamenal, že KDH ide do volieb samostatne. „Sme stranou regiónov, teraz je naším najväčším cieľom, aby sme dosiahli čím väčší úspech v regionálnych a komunálnych voľbách,“ vyhlásil predseda strany. Dôkazom toho, že strana vie siahnuť po kvalitných ľuďoch, je podľa jeho slov aj kandidát na primátora Zvolena Ján Beljak, ktorý pripomenul, že Zvolen aktuálne zažíva „silnú emóciu“ v súvislosti so sťahovaním Lesníckeho a drevárskeho múzea do Svätého Antona.
To je podľa Beljaka naplánované už v pondelok 22. júna. Tento krok označil za absolútne neprijateľný, pričom zdôraznil význam múzea z celoslovenského hľadiska. Jeho umiestnenie vo Zvolene nie je podľa jeho názoru náhodné a malo by tam byť zachované. Apeluje preto na ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD), aby sťahovanie zastavil. Avizoval tiež, že vo Zvolene organizuje občianska iniciatíva v pondelok protest proti jeho sťahovaniu.