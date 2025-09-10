< sekcia Slovensko
KDH: Incidenty s ruskými dronmi sú neakceptovateľné
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Incidenty s ruskými dronmi v poľskom vzdušnom priestore sú neakceptovateľné. Vyhlásilo to opozičné KDH. Vzhľadom na závažnosť dôsledkov cieleného útoku na vývoj konfliktu žiadajú o dôsledné prešetrenie incidentu. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.
„Žiadame tiež premiéra a ministra obrany, aby informovali verejnosť, či je slovenské územie dostatočne chránené pred obdobnými incidentmi. Vyjadrenia ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) na tlačovej konferencii nás v KDH o tom dostatočne nepresvedčili,“ dodali.
Zároveň považujú časť vyjadrenia ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý uviedol, že „chce veriť tomu, že drony, ktoré prenikli na poľské územie, boli drony, ktoré tam nešli s cieľom útočiť na Poľsko, ale mali skončiť na ukrajinskom území“, za neprípustné.
V noci na stredu došlo počas ruských dronových útokov na Ukrajinu k narušeniu poľského vzdušného priestoru. Úlomky jedného z dronov poškodili strechu obytného domu v obci Wyryki v Lublinskom vojvodstve. Ďalší dron sa našiel v obci Czosnówka v tom istom regióne. Premiér Robert Fico (Smer-SD) vníma narušenie poľského vzdušného priestoru ako vážny incident, ktorý môže mať ďalekosiahle dôsledky. Podľa Kaliňáka sú úvahy o aktivácii článku štyri severoatlantickej zmluvy na mieste. Blanár vyhlásil, že narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi považuje Slovensko za vážne zhoršenie a eskaláciu situácie.
