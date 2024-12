KDH iniciovalo výbor pre výpovede lekárov, zvolaný je na štvrtok

Bratislava 4. decembra (TASR) - Opozičné KDH iniciovalo mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo, ktoré je zvolané na štvrtok (5. 12.). Na programe má aktuálnu situáciu v súvislosti s výpoveďami nemocničných lekárov. KDH žiada aj vysvetlenie dôvodov, pre ktoré doposiaľ nedošlo k dohode medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a Ministerstvom zdravotníctva SR. Chce, aby na výbor prišiel aj premiér Robert Fico (Smer-SD). Hnutie takisto zdôrazňuje, že na Slovensku si nemôžeme dovoliť núdzový stav.



"Zvolali sme na zajtra mimoriadny zdravotnícky výbor, na ktorý pozývame aj premiéra Roberta Fica. Pozývame ho, aby si prišiel vypočuť tak stranu Lekárskeho odborového združenia, s ktorým sa oficiálne nestretol, ako aj ministerstvo zdravotníctva, aby konkrétne počul, kde sú problematické body a prečo ešte stále nedošlo k dohode," uviedol na stredajšej tlačovej konferencii poslanec NR SR Peter Stachura (KDH).



Pripomenul tiež, že minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) mal v stredu na zasadnutie vlády priniesť konkrétne veci, v čom má dôjsť k dohode s LOZ. "Prišiel s tromi vecami, ktoré vieme, samozrejme, určitým spôsobom pochváliť, ale to je nedostatočné, pretože sám skonštatoval, že príde, a nepovedal kedy, s ďalšími štyrmi návrhmi noviel zákonov, ktoré by mali reflektovať potreby Lekárskeho odborového združenia," dodal.



Poslanec František Majerský (KDH) pripomenul, že pacienti nevedia, čo bude v januári, či ich bude mať kto operovať a či sa dostanú na termíny. "Hráme tu naozaj boj o život a vláda to zanedbáva," vyhlásil.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi v roku 2022 podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadali, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.



Vládny kabinet v stredu schválil viaceré návrhy, ktoré majú reagovať na požiadavky odborárov. Vláda odmietla transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, schválila zriadenie komisie pre dohľad nad plnením memoranda a odobrila aj zmeny v špecializačnom štúdiu zdravotníkov. LOZ odmietnutie transformácie nemocníc ocenilo. Ostatné návrhy si chce naštudovať.