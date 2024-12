KDH je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze aj cez sviatky

Poprad 17. decembra (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) je pripravené podporiť zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR aj počas vianočných sviatkov, aby sa podarilo vyriešiť situáciu v slovenskom zdravotníctve. Na tlačovom brífingu pred popradskou nemocnicou to v utorok oznámil predseda hnutia Milan Majerský spolu s poslancom a členom zdravotníckeho výboru Františkom Majerským. Obaja deklarovali, že strana je zároveň pripravená podporiť takú legislatívu, ktorá dekriminalizuje lekárov a zabezpečí zdravotnú starostlivosť pacientom aj po novom roku.



"Sme symbolicky pred popradskou nemocnicou, v ktorej taktiež polovica lekárov dala výpovede. Sme zásadne proti tomu, aby pacienti ostali bez lekára. To, že ministerstvo kriminalizuje lekárov cez zákon, ktorý 'narýchlo upečený' schválili v národnej rade ešte v tomto roku, je nehorázne," skonštatoval Milan Majerský. Podotkol, že za zlú situáciu v zdravotníctve môžu aj predchodcovia Kamila Šaška (Hlas-SD), pretože podľa neho dlhé roky predtým nepripravili nič, čo by systematicky riešilo problémy.



František Majerský upozornil, že situácia je najhoršia od vzniku samostatnej SR. "Ešte nikdy v histórii nedalo výpoveď 3300 lekárov. Keby len jednu hodinu po novom roku dali výpoveď, bola by ohrozená zdravotná starostlivosť a mohol by zomrieť pacient. Je to kľúčové, aj včera (pondelok 16. 12.) to povedalo Lekárske odborové združenie (LOZ), aby boli prijaté niektoré legislatívne úpravy. Sme za to, aby sa mimoriadna schôdza zvolala, aby tam boli prerokované body, aby sa vláda dohodla s lekármi a do konca roka stiahli svoje výpovede," skonštatoval František Majerský a vyzval obe strany, aby našli konštruktívny dialóg. Zdôraznil, že ak lekári v koncových nemocniciach, ako v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove či Bratislave, dajú výpovede z nadčasov, bude zdravotná starostlivosť ohrozená už teraz.



Podotkol, že lekári sú už unavení zo situácie v slovenskom zdravotníctve a chcú docieliť najmä systémové zmeny. LOZ podľa neho v blízkej budúcnosti odprezentuje svoje návrhy, je však dôležité ešte v tomto roku zvolať mimoriadnu schôdzu NR SR. Verí, že ich v tom podporia aj ostatné opozičné strany. Zároveň podotkol, že situácia je vážna a zasiahnuť by mal aj premiér Robert Fico (Smer-SD).



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári začali podávať už aj výpovede z nadčasov. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Minister zdravotníctva tvrdí, že s Lekárskym odborovým združením po pondelkovom rokovaní identifikovali päť - šesť kľúčových bodov, aby dospeli k dohode. Aj odborári tvrdia, že robia všetko pre to, aby sa dohodli čo najskôr.