KDH je pripravené vytvoriť zázemie pre demokraticky zmýšľajúcich

Bratislava 9. januára (TASR) - Mimoparlamentné KDH je pripravené vytvoriť zázemie pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti. Tvrdí to jeho predseda Milan Majerský. Úvahy o možných predvolebných spoluprácach považuje za predčasné, keďže nie je známy termín parlamentných volieb. Majerský rokoval v uplynulých týždňoch a mesiacoch so zástupcami strán a osobnosťami z konzervatívneho spektra, ktoré majú záujem o spoluprácu s KDH.



"Uvedomujeme si dôležitosť situácie a tiež fakt, že nemôžeme dopustiť prepadnutie žiadneho hlasu v blížiacich sa voľbách. V našom hnutí sme pripravení vytvoriť zázemie pre konzervatívne a demokraticky zmýšľajúce osobnosti," uviedol Majerský v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa hnutia Lenka Halamová.



KDH sa podľa jeho predsedu usiluje o spájanie kresťanskodemokratických konzervatívnych síl. "Je v záujme kresťanskodemokratických voličov, aby mali k dispozícii overenú a jasne vyprofilovanú voľbu. A takou voľbou je hodnotovo ukotvené a zároveň obnovené KDH," povedal.



Hnutie sa aktuálne sústredí na svoju agendu. "Keďže nie je jasný ani len termín parlamentných volieb, stále považujeme úvahy o možných predvolebných spoluprácach za predčasné," dodal Majerský.



KDH spomínala v rámci úvah o spájaní šéfka Za ľudí Veronika Remišová. Stredové, pravicové a konzervatívne sily by mali podľa nej vytvoriť jednotný blok založený na spoločných hodnotách. V ňom vidí okrem Za ľudí aj KDH či OĽANO.



OĽANO je otvorené rokovaniam o prípadnom spájaní. "Je všeobecne známe, že hnutie OĽANO vždy chcelo pomôcť slabším demokratickým zoskupeniam tak, aby hlasy ich voličov neprepadli. O pomoci ohrozeným subjektom sme pripravení rokovať aj v súčasnosti," reagovali pre TASR z mediálneho tímu hnutia.



O spájaní rokuje aj predseda mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár. Na decembrovom sneme strany sa zišli predstavitelia viacerých strán vrátane KDH a tiež expremiér Mikuláš Dzurinda. Kollár na sociálnej sieti avizoval, že na stretnutiach riešia spoločný projekt tak, aby boli pripravení na prípadné predčasné voľby pred letom a predloženie kandidátky už na jar.



Spájanie demokratov musí podľa Kollára dávať politickú logiku a spolupráca musí mať spoločný hodnotový základ. "Ale ten základ bude musieť byť veľkorysejší a širší a prekonať to klasické 'konzervatívno-liberálne' štiepenie, ktoré už aj dnes začínajú niektorí úplne pomýlene živiť," uzavrel.