KDH kritizovalo neotvorenie školského výboru
Výbor mal vo štvrtok prerokovať petíciu Naše deti a školy si nedáme, a tiež petíciu Takto nie!, ktoré boli predložené ešte pred schvaľovaním školských zákonov.
Bratislava 4. decembra (TASR) - Opozičné KDH kritizovalo neotvorenie štvrtkového Výboru Národnej rady (NR) SR pre vzdelávanie, vedu, mládež, šport a cestovný ruch, ktorý nebol uznášaniaschopný. Výbor sa mal zaoberať dvomi petíciami proti už schváleným školským zákonom. Hnutie zároveň upozornilo, že petičiari o zasadnutí výboru vôbec nevedeli. Informovali o tom poslanci Ján Horecký a Martin Šmilňák (obaja KDH) na tlačovej konferencii.
„Petičiari ani nedostali pozvánku a informáciu o tom, že sa výbor má zísť a rokovať o ich petícii,“ uviedol Horecký. Ako pripomenul, obidve petície spolu obsahujú približne 120.000 podpisov. Opätovne tiež kritizoval, že prijaté legislatívne zmeny ohrozujú existenciu cirkevných a súkromných škôl.
Šmilňák zdôraznil, že signatári petícií mali právo, aby sa výbor ich podaniami zaoberal ešte pred hlasovaním v parlamente. „Viac ako 120.000 ľudí sa chcelo vyjadriť k tomu, že sú nespokojní s tým, ako pán minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) pripravuje zákony a všetci z nich mali právo a nárok na to, aby sa petíciou výbor pre vzdelávanie zaoberal ešte predtým, ako sa o tom bude hlasovať v parlamente,“ uviedol. Ako podotkol, situácia sa zopakovala vo štvrtok, keďže výbor nebol uznášaniaschopný.
Výbor mal vo štvrtok prerokovať petíciu Naše deti a školy si nedáme, a tiež petíciu Takto nie!, ktoré boli predložené ešte pred schvaľovaním školských zákonov. Viac ako 120.000 občanov Slovenska tak vyjadrilo nesúhlas so zmenami. Tie sa týkali aj zmeny spôsobu určovania školských obvodov. Vznikne nový inštitút verejného poskytovateľa výchovy a vzdelávania, ktorý má prednostne prijímať žiakov podľa príslušnosti verejného školského obvodu. Súkromným či cirkevným školám, ktoré nebudú registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, bude finančný normatívny príspevok znížený o 20 percent.
