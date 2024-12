KDH kritizuje kroky Roberta Fica, poukázalo aj na jeho cestu do Kremľa

Bratislava 27. decembra (TASR) - Opozičné KDH kritizuje kroky predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) za posledné dni. Poukázalo na jeho cestu do Kremľa bez informovania občanov SR o účele a na ostrú výmenu názorov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informovala hovorkyňa hnutia Lenka Kovár.



"Robert Fico nie je mierotvorca. Mierotvorcu predurčujú na túto významnú pozíciu predovšetkým kroky a rešpekt všetkých zúčastnených strán - najmä dvoch strán, medzi ktorými by mali mierové rokovania prebiehať," uviedlo hnutie. Ako doplnilo, na samite hláv štátov Európskej únie sa Fico postavil opäť na opačnú stranu vo významných geopolitických otázkach.



Hnutie podotklo, že prvotné informácie o hlavom bode cesty premiéra SR do Kremľa prišli od ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. "S odstupom času sa opäť z médií štátu, ktorý nás prehlásil za nepriateľa, dozvedáme informáciu, že išlo aj o pozvanie na mierové rokovanie. A to všetko v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajinu a ruský minister zahraničných vecí zopakoval, že prímerie je cesta nikam," dodalo KDH.